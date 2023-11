Cyberangriff Siegen: Notbetrieb wird sehr lange dauern

Siegen. Der Hacker-Angriff führt dazu, dass die Verwaltungen in Siegen-Wittgenstein dieser Woche nicht mehr regulär arbeiten können. Es gibt Notlösungen.

Die von dem Hacker-Angriff lahm gelegte Südwestfalen-IT, an die Kreisverwaltung und alle Stadtverwaltungen angeschlossen sind, hat am Dienstag einen erweiterten Krisenstab gebildet. „Nach weiterer Analyse der Systeme ist deutlich geworden, dass bis Ende dieser Woche keine Wiederaufnahme des IT-Betriebs möglich sein wird“, heißt es in der Mitteilung.

Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein

Rund 1.200 Computer gibt es in der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein – alle sind nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen IT (SIT) seit Montagmorgen außer Betrieb. „Seither arbeiten wir vor allem an zwei Zielen: die Erreichbarkeit unserer Dienststellen für die Bürgerinnen und Bürger wieder herzustellen und so viele Dienstleistungen so schnell wie möglich wieder anbieten zu können“, sagt Landrat Andreas Müller.

Müller hat einen erweiterten Krisenstab einberufen, an dem Vertreter aller Ämter teilnehmen. Thiemo Rosenthal, Dezernent für Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz, leitet den Stab. Dieser trifft sich werktags zweimal täglich.

Aktuell richtet die hausinterne IT des Kreises 150 Computer her, die als Stand-alone-Geräte ohne Anbindung an ein Netzwerk in den kommenden Tagen Schritt für Schritt in Betrieb gehen werden. Es handelt sich um Geräte, die nicht mehr den aktuellen Erfordernissen entsprachen und im Rahmen der Umstellung auf vermehrt mobiles Arbeiten außer Betrieb genommen wurden. „Diese können wir jetzt neu aufsetzen und in dieser außergewöhnlichen Situation reaktiveren“, sagt Deirdre Burdy, Leiterin der IT des Kreises. Gleichzeitig wird mit GigaCubes WLA zur Verfügung gestellt, mit dem die Rechner dann ins Internet gehen können. „In dieses WLAN-Netz werden wir nur Geräte hineinlassen, die garantiert ‚sauber‘ sind, damit wird dem Cybervirus keine Chance geben, sich weiter auszubreiten“, sagt Burdy.

Seit Donnerstag nachmittag ist die Nothomepage des Kreises Siegen-Wittgenstein online. Sie ist unter kreissiwi.de erreichbar. Auf der Startseite befinden sich aktuelle Meldungen. Unter dem Menüpunkt „Kontakte“ sind die provisorischen E-Mail-Adressen hinterlegt, unter denen die Dienststellen des Kreises zurzeit erreichbar sind. Unter „Ämter“ finden Bürgerinnen und Bürger die einzelnen Dienstleistungen, die die Kreisverwaltungen derzeit erbringen kann. Im Einzelfall ist auch aufgeführt, welche stark nachgefragten Dienstleistungen aktuell nicht erbracht werden können, wie zum Beispiel Kfz-An-, Um- und Abmeldungen. In einigen Fällen – etwa beim Jugendamt – sind auch Telefonnummern zu den einzelnen Bereichen wie Regionaler Sozialdienst (RSD), Erziehungsberatungsstelle oder Amtsvormundschaften hinterlegt.

„Es ist durchaus viel mehr ‚ganz analog‘ möglich, als man vielleicht im ersten Moment meinen würde“, sagt Landrat Andreas Müller: „In anderen Fällen sind wir allerdings auf Daten und Fachverfahren angewiesen, die auf den Servern der SIT liegen. Ob und wann diese wieder zur Verfügung stehen werden, kann im Moment niemand seriös sagen“, so der Landrat, der im engen Austausch mit der SIT, den Landratskollegen in Südwestfalen und der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern in Siegen-Wittgenstein steht.

Das Lyz

„Alle Veranstaltungen im Kulturhaus Lÿz finden wie geplant statt“, sagt Jens von Heyden, Leiter des Kultur!Büros des Kreises Siegen-Wittgenstein. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen läuft ebenfalls wie gewohnt weiter. „Kartenbestellungen sind per Telefon oder E-Mail möglich“, so von Heyden.

Das Kultur!Büro. ist eine Stunde vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn sowie von montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 17 Uhr telefonisch über eine Not-Hotline unter 0160/986 589 97 erreichbar. Wer Karten für eine Veranstaltung kaufen möchte, kann auch mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 13 Uhr und 16 Uhr persönlich im Kulturhaus Lÿz, St.-Johann-Str. 18, 57074 Siegen, 2. OG vorbeikommen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kultur!Büro.s sind neben der Not-Hotline weiterhin über ihre regulären Mailadressen zu erreichen. Diese können unter www.siwikultur.de/kulturkontakte eingesehen werden. Das aktuelle Veranstaltungsprogramm finden Interessierte unter www.lyz.de.

Stadtverwaltung Siegen

Die Abteilungen der Stadtverwaltung Siegen arbeiten nach dem Cyber-Angriff mit Hochdruck daran, ihre bürgernahen Dienstleistungen wie auch eine Erreichbarkeit trotz des IT-Totalausfalls wiederherzustellen. Am Dienstag ist eine städtische Homepage (siegen-stadt.de) online gegangen, auf der die wichtigsten Infos, Updates und Telefon-Nummern veröffentlicht werden. Ziel ist, die Telefonzentrale zu reaktiveren, ab Donnerstag, 2. November, ist die Stadtverwaltung ab 8 Uhr unter den Nummern 0271/ 404-0, 404-2002, -2003 und -2004 erreichbar,wenn auch ohne die Möglichkeit einer Weiterleitung); die Ordnungsbehörde unter der Festnetz-Nummer 0271/38 799 904 und die Verkehrsüberwachung unter (0271) 38 799 745.

Standesamt Siegen kann beurkunden

In den Bürgerbüros der Rathäuser können bereits beantragte Ausweisdokumente abgeholt werden, außerdem werden An- und Abmeldungen entgegengenommen und Beglaubigungen (Unterschrift und Fotokopie) vorgenommen. Bio- und Restmüllsäcke werden ebenfalls weiterhin verkauft. Führungszeugnisse können über die Homepage des Bundesamtes für Justiz (www.bundesjustizamt.de) digital beantragt werden (www.fuehrungszeugnis.bund.de ).

Das Standesamt nimmt Sterbefälle/ Zurückstellungen sowie die Anmeldungen von Eheschließungen und Geburten entgegen, in Kürze werden diese auch wieder abschließend beurkundet. Alle Dienstleistungen in Zusammenhang mit Bestattungen/ Sterbefällen laufen uneingeschränkt weiter. In der Ausländerbehörde werden elektronische Aufenthaltstitel ausgegeben, und – in dringenden Fällen – händisch Aufenthaltsgestattungen und Duldungen verlängert. Außerdem können in dringenden Fällen Fiktionsbescheinigungen ausgestellt werden.

Schulen, Bäder, Sport, Jugendtreffs nicht beeinträchtigt

Nach Auskunft der Schulverwaltung läuft der Schulbetrieb uneingeschränkt weiter. Auch bereits vereinbarte Willkommensbesuche in den Familien finden nach Angaben des Familienbüros statt. Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der OGS in Weidenau haben geöffnet, die Betreuung läuft normal weiter. Die Einrichtungen sind telefonisch und per E-Mail erreichbar und arbeitsfähig. Im Bereich der Sozialen Dienste finden weiterhin Beratungsgespräche statt wie zu den Themen Beistandsschaften, Adoption oder Hilfen zur Erziehung. Auch der Kinderschutz läuft uneingeschränkt weiter.

Uneingeschränkt möglich ist auch der Besuch der städtischen Hallenbäder; Turnhallen und Sportplätze können genutzt werden, sofern dies terminlich vereinbart wurde. Die städtischen Kulturinstitute Museum, Musikschule, VHS, Bibliothek und Stadtarchiv sind ebenfalls geöffnet. In der Grünflächenabteilung werden bereits vorliegende Anträge auf Baumfällarbeiten abgearbeitet.

Siegerlandhalle: Veranstaltungskalender ist weg

In der Siegerlandhalle finden die geplanten Veranstaltungen statt, allerdings mit der Bitte an alle Veranstalter, deren Termine über die Woche hinausgehen: Sie sollen ihre Termine an die Siegerlandhalle unter 0271/ 33 700 erneut melden, damit der Veranstaltungskalender neu zusammengetragen werden kann. Die Präsenzstreifen im Bereich des Ordnungsamtes finden wie bisher weiterhin statt.

Der Stab für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) wird weiterhin täglich die weiteren Entwicklungen abklären, die Informationen werden auf der Homepage www.siegen-stadt.de wie auch auf den Social-Media-Kanälen fortlaufend ergänzt.

Die anderen Verwaltungen im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein

Kreis Siegen-Wittgenstein: Nach dem Cyberangriff ist ab Dienstag von 8 bis 16 Uhr in äußerst dringenden Angelegenheiten eine Nothotline unter 0271/31391915 geschaltet. Es handelt sich um einen Anschluss mit lediglich zwei Leitungen, so die Verwaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können allgemeine Auskünfte geben. Ein Durchstellen in einzelne Ämter oder Informationen zu laufenden Verfahren sind aber nicht möglich.

Notfallnummern der Kreuztaler Stadtverwaltung: Bürger-Hotline: 0151/52918952 und 0151/52918847; Friedhofsangelegenheiten/Bestattungen: 0160/7280205; Ordnung und Sicherheit/Standesamt 0160/7268944; Wasserwerk 0171/7444534. Das Klärwerk ist telefonisch wie üblich zu erreichen. Das Kulturamt ist per E-Mail erreichbar unter info@kreuztal-kultur.de. Grundsätzlich sind alle Ämter im Rathaus und auch die Infotheke im Foyer besetzt, sodass Bürgerinnen und Bürger auch persönlich vorsprechen können. Aufgrund der anhaltenden technischen Probleme können allerdings nur analoge Dienste angeboten werden.

Die Stadt Netphen ist derzeit telefonisch unter der Rufnummer 02738/603-0 erreichbar. Bei Problemen im Bereich der Wasserversorgung gilt die Notfallnummer 0271/23 24 250. Das Bürgerbüro der Stadt Netphen ist ab sofort unter der Mobilnummer 0151/10022417 und der E-Mail Adresse buergerbuero@stadtnetphen.de zu erreichen. Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros ab kommender Woche sind: montags und dienstags 7.30 Uhr bis 15.45 Uhr, mittwochs 7.30 Uhr bis 15 Uhr, donnerstags 7.30 Uhr bis 16.45 Uhr, freitags 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Stadtverwaltung Netphen baut gerade eine Notfall-Internetseite, auf der alle wichtigen Informationen bereitgestellt werden. Außerdem werden neue E-Mail-Adressen für alle Fachbereiche angelegt, über die im Laufe des Tages die Fachbereiche wieder per Mail erreichbar sind. Des Weiteren werden die Fachbereiche mit Mobiltelefonen ausgestattet, um eine telefonische Erreichbarkeit zu ermöglichen. Die Bekanntgabe der E-Mail-Adressen und Mobilrufnummern sowie die Freischaltung der Notfall-Internetseite erfolgt über Facebook.

Auch am Rathaus Hilchenbach gibt es einen Notfallschalter. In Notfällen können Bürgerinnen und Bürger 0176/11896591 anrufen, die Wasserversorgung unter 02733/2869913 und die ordnungsbehördliche Rufbereitschaft unter 0175/6210282. Das Kinder- und Jugendbüro hat die neue Mailadresse kjbhilchenbach@gmail.com, die Internetseite www.kjb-angebote.de läuft wie gewohnt weiter. Das Bürgerbüro bleibt am Samstag, 4. November, geschlossen.

Die Stadt Freudenberg hat Notfall-Info-Nummern geschaltet. Bürger-Info: 0151/19098795 und 0170/8381904, Notfallnummer Wasserversorgung 0171/2451767, Notfallnummer Ordnungsdienst 0171/8867847. Die Notfall-Homepage hat die Adresse stadt-freudenberg.de

In Burbach betroffen sind auch das Bürgerbüro, das Familienbüro und die Bücherei, die ebenfalls geschlossen bleiben. Bei Sterbefällen und der Notwendigkeit deren Beurkundung ist über folgende Mobilnummer ein Termin zu vereinbaren: 0160/90 65 30 03. Die Touristinformation der Gemeinde Burbach in der Alten Vogtei ist nach dem Hacker-Angriff auf die kommunale IT in Südwestfalen ab sofort wieder zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Dies gilt auch für die Dauerausstellung „Gemeinsam Burbach“. Per Telefon und per E-Mail ist die Alte Vogtei nach wie vor bis auf Weiteres nicht erreichbar. Aktiv ist hingegen die Homepage www.alte-vogtei.de. Die Veranstaltungen und Ausstellungen der kommenden Wochen des Kulturbüros Burbach sowie die Heimhof-Theaters finden wie geplant statt. Karten können weiterhin online unter www.proticket.de erworben oder persönlich in der Alten Vogtei reserviert werden (Reservierungen per Telefon oder E-Mail sind nicht möglich). Auch an den Abendkassen wird es wie gewohnt Restkarten geben.

Wilnsdorf hat es bis Dienstagabend geschafft, eine Notfall-Homepage www.gemeinde-wilnsdorf.de online zu schalten, auf der die wichtigsten Informationen rund um den Systemausfall sowie zu wichtigen Bürger-Anliegen wie Abfallkalender und auch politischen Sitzungen bereitgestellt werden. Mehrere Notfall-Telefonnummern sind dort ebenfalls veröffentlicht: Die Gemeindewerke bei Problemen mit der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung: 0171/8365161. Für die Beurkundung von Sterbefällen: 0151/70253357. Für die Anmeldung von Beerdigungen: 0151/14630332.

„Außerdem konnten wir über diese Website eine erste zentrale E-Mailadresse einrichten: info@gemeinde-wilnsdorf.de. Wir bitten aber darum, diese Adresse nur für wirklich dringliche Angelegenheiten zu verwenden, damit wir diesen Notfällen auch weiterhelfen können, so gut es zurzeit eben geht“, heißt es in der Miteilung aus dem Rathaus. „Unsere nächste Priorität ist es, auch wieder direkten Kontakt in die Fachdienste zu ermöglichen. Dafür arbeiten wir zurzeit an sauberen Laptops und E-Mailpostfächer für alle Fachdienste.“

Neunkirchen: Zu den Öffnungszeiten ist die Verwaltung in dringenden Fällen über die Notfallhotline 02735/65808102 erreichbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können allgemeine Auskünfte geben und im Bedarfsfall an die Fachabteilungen weiterleiten. Der Fachbereich Ordnung/Bürgerdienste hat eine Lösung gefunden, die es ermöglicht, in dringenden Fällen vorläufige Ausweisdokumente auszustellen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich im Bedarfsfall persönlich im Rathaus zu melden. Auch die Registrierung von Sterbefällen ist weiterhin möglich. Terminierte standesamtliche Trauungen finden wie geplant statt.

