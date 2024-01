In der Zulassungsstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein in Siegen können Kunden seit Montag wieder Fahrzeuge an- und ummelden.

Kfz-Zulassung Cyberattacke: In Siegen wieder Kfz zulassen –„super schnell“

Siegen Der Parkplatz vor der Kfz-Zulassungsstelle in Siegen ist am Montag so voll wie lange nicht: Autos anmelden geht hier wieder – mit SI-Kennzeichen.

„Alles lief super“, erzählt Matthias Heitze, der gerade frisch sein Wohnmobil umgemeldet hat. Der Parkplatz vor der Zulassungsstelle ist so voll wie lange nicht. Seit Montag, 15. Januar, ist das An- und Ummelden von Fahrzeugen in der Siegener Zulassungsstelle wieder möglich, allerdings nur mit Termin. Trotz starken Schneefalls fanden viele Kunden den Weg in die Behörde. Aufgrund des Cyberangriffes auf die Südwestfalen-IT waren An- und Ummeldungen in der Zulassungsstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein lange nicht möglich. Kunden mussten nach Herborn-Burg, oder Gummersbach fahren, um ihre Fahrzeuge zuzulassen. Kennzeichen mit SI oder BLB konnten dort allerdings nicht ausgegeben werden.

Die Vorgänge laufen geregelt ab, lange Wartezeiten gibt es nicht. „Ich habe vielleicht zwei Minuten gewartet. Auch die Anmeldung ging super schnell und problemlos“, erzählt Anja Thienelt. Sie hatte ihr Auto zuvor in Herborn-Burg mit einem LDK-Kennzeichen angemeldet und ist jetzt zu einem SI-Kennzeichen gewechselt. „Ich habe sogar das Wunschkennzeichen bekommen, das ich gerne haben wollte“, sagt sie. Ähnliches berichtet Marc Schneider aus Siegen, der sein neues Auto angemeldet hat: „Kaum Wartezeiten und alles lief glatt.“

Hohe Nachfrage: Bei Terminvergabe für Kfz-Zulassungsstelle in Siegen hakt es

Lediglich die Terminvergabe am vorigen Freitag hatte bei vielen Kunden für Verdruss gesorgt. „Vormittags bin ich überhaupt nicht durchgekommen, da war das System wohl überlastet“, erzählt Anja Thienelt. „Nachmittags hat es dann geklappt.“ Via Social Media hatte die Kreisverwaltung am Freitag darauf hingewiesen, dass es – aufgrund der hohen Nachfrage – bei der Terminvergabe zu Probleme kommen könne.

Neue Wunschkennzeichen können leider noch nicht wieder reserviert oder ausgegeben werden. Wer einen Nachweis über die Reservierung eines Kennzeichens (aus der Zeit vor der Cyberattacke) hat, kann dieses erhalten, so die Kreisverwaltung. Halter, die ihr Fahrzeug in den letzten Wochen abgemeldet haben und dieses Kennzeichen nun erneut erhalten möchten, können dies ebenfalls wieder bekommen. Bei konkreten Fragen wenden Sie sich bitte an zulassung@kreissiwi.de.

Kreis Siegen-Wittgenstein: Mit Kennzeichenwechsel zurück zu SI zunächst noch warten

Wer sein Fahrzeug zuletzt außerhalb des Kreisgebietes angemeldet hat und jetzt einen Kennzeichenwechsel vornehmen möchte, wird gebeten, damit noch zu warten: Zum einen sollen die beschränkten Kapazitäten Personen vorbehalten bleiben, die ihr Fahrzeug neu an- oder ummelden möchten. Zum anderen schlägt der Landrat dem Kreistag vor, dass der Kreis die Gebühren für eine Umkennzeichnung übernimmt. Darüber berät der Kreistag am 9. Februar. Wer jetzt einen Kennzeichenwechsel vornehmen möchte, muss die Gebühren auf jeden Fall selbst tragen.

Terminvereinbarungen für die Zulassungsstelle in Siegen sind zwingend erforderlich und montags bis freitags zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr unter der Nummer 0271/333- und den Durchwahlen -1261, -1264 und -1266 möglich.

