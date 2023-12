Siegen Wenn ein neuer Pass oder Ausweis dringend gebraucht wird, können Siegener nun in die Verbandsgemeinde Kirchen fahren – wenn ein Notfall vorliegt.

Nach dem Cyber-Angriff hilft die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) der Siegener Stadtverwaltung aus, indem dort Bürgerinnen und Bürger aus Siegen in dringenden Notfällen vorläufige Personalausweise und Pässe beantragen können.

Seit knapp zwei Wochen haben deshalb auch zwei Mitarbeiterinnen aus dem Siegener Bürgerbüro ihre Arbeitsplätze vorübergehend nach Kirchen verlegt, teilt die Verwaltung mit. Dort bearbeiten sie vorrangig die Anliegen und Fragen von Siegenern rund um die Beantragung vorläufiger Personalausweise oder Reisepässe. Dazu wurde eine eigene Info-Hotline unter 02741/688-743 geschaltet.

Länderübergreifende Hilfe für Siegen in Sachen Meldewesen

Bei einem Besuch vor Ort bedankten sich Bürgermeister Steffen Mues und Arne Fries als zuständiger Ordnungsdezernent jetzt für das „länderübergreifende“ Engagement der Kolleginnen aus Siegen und Kirchen. „Wir sind dankbar für die unkomplizierte und unbürokratische Unterstützung der Verbandsgemeinde Kirchen. Das hilft uns in der aktuellen Situation natürlich sehr. Und wir möchten uns ebenfalls bei unseren Mitarbeiterinnen für die hohe Flexibilität und ihr großes Engagement bedanken, um unseren Bürgerinnen und Bürgern eine Servicemöglichkeit im Bereich des Meldewesens anbieten zu können“, so Mues.

Für Fälle, in denen die Beantragungen eines neuen Ausweises oder Passes nicht aufgeschoben werden kann, ist die Stadt Siegen mit der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) eine Kooperation eingegangen. Ob ein entsprechender „Notfall“ vorliegt, wird vorher bei einem Gespräch in den städtischen Bürgerbüros Siegen, Geisweid und Weidenau geprüft. Dafür sind der bisherige Ausweis zur Identifizierung, ein aktuelles biometrisches Passbild sowie entsprechende Unterlagen wie eine Reisebestätigung oder Buchungsunterlagen notwendig.

Bei minderjährigen Kindern sind zusätzliche Unterlagen erforderlich, die Einzelheiten werden im Vorab-Gespräch mitgeteilt. Wird ein solcher Notfall festgestellt, erhält der oder die Betroffene eine entsprechende Bescheinigung. Mit dieser kann dann bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen ein vorläufiges Ausweisdokument beantragt werden.

Verwaltung Kirchen bittet Siegener: Bitte vorher Termin vereinbaren

„Wir wissen, dass nicht alle Ausweis- oder Passanliegen unmittelbar bearbeitet werden können, sondern wir in dieser besonderen Situation priorisieren müssen. Dafür bitten wir um Verständnis und sind auf die Geduld und Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Wir können versichern, dass wir alles in unseren Möglichkeiten Liegende tun werden, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“, erklärt Stadtrat Fries.

Die Verwaltung in Kirchen bittet ausdrücklich darum, vorher einen Termin zu vereinbaren. Das ist telefonisch unter der Hotline-Nummer (02741/688-473 oder online unter www.terminplaner-online.de/verbandsgemeinde_kirchen_sieg möglich. Die Dienstleistung erfolgt im Bürgerbüro der Verbandgemeindeverwaltung, Lindenstraße 1, 57548 Kirchen. In den Außenstellen der Ortsgemeinden ist dies nicht möglich.

