Da ist das Kupfer wieder weg: Diebe führen Polizei zu Beute

Allenbach. Ein Zeuge beobachtet Männer beim Verladen von gestohlenem Kupfer. Kurze Zeit später trauen Polizisten ihren Augen kaum.

Mutmaßliche Metalldiebe haben am Mittwochabend, 27. September, im Hilchenbacher Stadtteil Allenbach ihre Rechnung offenbar ohne einen aufmerksamen Zeugen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der 63-Jährige gegen 22.30 Uhr, wie drei Männer auf einer Baustelle an der Wittgensteiner Straße Kupferkabel in einen Pkw verluden. Als die drei Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in einem roten VW Passat.

Polizisten fanden das Auto in der nacht in Allenbach. Im Fahrzeug saßen zwei 22-jährige Männer, ein 50-Jähriger sowie eine 46-jährige Frau. Im Kofferraum und an der Kleidung des 22-Jährigen fanden sich zudem Dreckanhaftungen sowie Bitumenreste, die auf die Kupferkabel von der Baustelle hindeuteten. Die Polizei begleitete die drei zu ihrer Wohnung, da alle keinen Ausweis mit sich führten.

Verdächtige wieder entlassen

Als die Streifenbeamten vor dem Mehrfamilienhaus standen, sahen sie sie in der angrenzenden, geöffneten Garage die entwendeten Kupfererdkabel. Insgesamt dürfte es sich um etwa 200 Kilo Kabel handeln. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die mutmaßlichen Metalldiebe erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

