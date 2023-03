Siegen. Pizza von „Da Pino“ in Geisweid – legendär. Kein Wunder: Giuseppe Giannetti backt seit 40 Jahren. Für den Wahlsieg brauchte die Familie noch mehr

Seit rund 40 Jahren backt Giuseppe Giannetti in Siegen Pizza. Nur vier Tage braucht sein Restaurant, das „Da Pino“ in Geisweid, um sich bei der Wahl zu Siegens Lieblingsrestaurant 2023 an die Spitze zu katapultieren. Geschafft haben sie das alle gemeinsam, die Familie Giannetti und ihre Angestellten, die eher Familie sind als Angestellte. Und die vielen Kunden, die sie dabei unterstützt haben.

So spannend wie 2023 war’s noch nie, sagt Christoph Dücker, Ausrichter der Wahl: 10.000 Menschen haben abgestimmt, „auch für mich ein Rekord“, sagt der Betreiber von Gastroguide Siegen, der die Wahl mit Unterstützung unter anderem dieser Zeitung seit dem Jahr 2016 veranstaltet. Vier von fünf Wochen lag das Da Pino nämlich nicht auf Platz 1 – und holte dann umso mehr auf. Das „Gusto Puro“, zwei Jahre in Folge Gewinner der Abstimmung, war nämlich auch 2023 von Anfang an vorne – bis das Da Pino zum Finale hin richtig Gas gab. „Italienische Power in diesem Jahr!“

Dank Instagram holt das Da Pino bei der Abstimmung zu Siegens Lieblingsrestaurant auf

Der Erfolg lag auch und gerade an Chrissa Giannetti. „Meine Eltern sind eher oldschool“, sagt sie fröhlich – das Da Pino hatte nicht mal eine Homepage. Sie machen das, was sie richtig gut können: Essen zubereiten, Gastgeber sein. Im Lockdown drängte die junge Frau, in den Sozialen Netzwerken aktiver zu werden, um mehr junge Menschen zu erreichen. Dass das funktioniert, das Internet ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, zeigt auch das Gusto Puro, ebenfalls sehr aktiv und erfolgreich bei Instagram. Als Chrissa Giannetti von der Wahl zu Siegens Lieblingsrestaurant hörte, schaltete sie online ein paar Gänge hoch: Postete Fotos von Gerichten; witzige kleine Beiträge aus dem Arbeitsalltag hinter den Kulissen; Videos, wie ihr Vater kunstvoll Pizzateig durch die Luft wirbelt. „Papa wollte nicht so recht, ich hab’s trotzdem gemacht“, sagt sie lachend.

Das gab schon ein paar Follower mehr, aber in der letzten Woche, bevor die Abstimmung vorbei war, zündeten sie den Turbo: Sie druckten kleine Flyer aus und legten einen in jeden Pizzakarton, gaben jedem Stammkunden einen mit, baten um Unterstützung. Denn Kunden hat das Da Pino ziemlich viele, jahrzehntelang erarbeitet. „Im Grunde haben wir zwei Läden“, sagt Maria Giannetti, Giuseppes Frau: Das Restaurant und außer Haus. Geliefert wird nicht, aber sehr viele Menschen holen das Essen im Restaurant an der Röntgenstraße ab. „Wir haben ständig Hochkonjunktur“, sagt die Chefin, vor allem am Wochenende, „die Leute gehen hier rein und raus.“ Manchmal, verrät sie, müssen sie das Telefon abstellen, weil die Nachfrage so groß ist.

„Ohne unsere Kunden wären wir nicht das Da Pino“

Die Flyer brachten in Kombination mit der Online-Offensive die Wende im Abstimmungs-Ranking. Vier Tage, von Donnerstag bis Sonntag, machte das Da Pino nach Kräften Werbung – und es funktionierte, bis zum Schluss blieben sie auf Platz 1. „Vielen, vielen Dank an unsere Kunden“, sagt Guiseppe Giannetti, „ohne sie wären wir nicht das Da Pino!“

Seit rund 40 Jahren backt Giuseppe Gianetti in Siegen Pizza, zuerst zehn Jahre im „Rimini“, dann, seit den 90er Jahren, im eigenen Laden. Bis heute hat das Da Pino Kunden, die vorher schon wegen seiner Pizza ins Rimini kamen, erzählt er – und inzwischen bringen sie ihre Kinder mit und beobachten, wie der Meister in der offenen Küche mit fliegenden Fingern aus Teig, Tomatensauce, Käse und vielem mehr Pizzen zaubert. „Pizza war immer unsere Stärke“, sagt Maria Giannetti. Das Geheimnis? Live-Kochen, nicht hinter der Küchentür, sondern mitten im Laden. „Zubereitet mit Liebe und mit Herz“, sagt ihr Mann wie aus der Pistole geschossen. Hefe, Wasser und Mehl, eigentlich nichts Besonderes. „Die Liebe dabei, das macht es aus“, sagt er. Den Belag zum Beispiel „schön verteilen“, erklärt er, „das Auge isst mit!“ Menschen, die sonst den Pizzarand lieber übriglassen – bei Pizza von Da Pino essen sie ihn mit, das hört man oft.

Alle sind wahnsinnig stolz: Das Da Pino ist Siegens Lieblingsrestaurant!

„Wenn man etwas liebt, dann ist das keine Arbeit“, findet auch Tochter Chrissa, die wie ihre Schwester Sofia die Eltern im Da Pino unterstützt und das finden auch alle Angestellten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören längst zur Familie, der Oberkellner zum Beispiel arbeitet seit 20 Jahren für die Giannettis. Und eigentlich sind auch die Kunden Familie, findet Giuseppe Giannetti. „Wir sind in diesem Jahr 30 Jahre hier“, sagt er – und viele seien seit dem ersten Tag dabei.

Alle sind wahnsinnig stolz, dass sie in diesem Jahr Siegens Lieblingsrestaurant geworden sind, über die Urkunde und den Pokal, den alle mal in den Händen halten wollen. Sofort beginnt nach der Übergabe die Suche nach dem besten Platz im Restaurant. Fast noch stolzer sind sie über das viele Lob und die Glückwünsche zum Sieg: „Das ist die Leidenschaft“, glaubt Chrissa Giannetti. „Das merken die Kunden.“ Das Restaurant hatte 2020, während Corona, einige Monate zu. Essen außer Haus gab’s weiter – und die Warteschlange war lang. „Alle haben uns geholfen“, sagt Giuseppe Giannetti, „und sehnsüchtig gewartet, dass wir wieder aufmachen.“

