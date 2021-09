Dahlbruch: Seniorenkino im Viktoria-Filmtheater ist zurück

Dahlbruch. Das Viktoria-Filmtheater in Dahlbruch zeigt wieder Filme „ohne Altersbeschränkung“ – nach der Coronapause der Seniorenkino-Reihe im Jahr 2020.

Nach einem Jahr Pause startet in der übernächsten Woche im Dahlbrucher Viktoria-Kino die Seniorenfilmreihe „ohne Altersbeschränkung“. Das beliebte Seniorenkino findet 2021 noch an drei Terminen statt: jeweils am letzten Montag des Monats im September, Oktober und November. Einlass ist stets ab 15 Uhr; Filmbeginn ist immer um 16 Uhr.

Der Einlass ist nur mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) möglich. Aufgrund der Corona-Bestimmungen gibt es in diesem Jahr keinen Kaffeeklatsch mit Kaffee und Kuchen, aber frische Waffeln für den Verzehr am Sitzplatz. Aufgrund der Bauarbeiten für den Kulturellen Marktplatz hat sich die Parksituation verändert.

Seniorenkino im Viktoria-Filmtheater Dahlbruch: Das Programm 2021

Montag, 27. September, 16 Uhr: Edie – Für Träume ist es nie zu spät (GB 2017). Edith Moor, genannt Edie, ist eine forsche, liebenswerte Frau in ihren Achtzigern. Die letzten dreißig Jahre hat sie ihren Ehemann George gepflegt, der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl saß und auch sonst hat sie immer Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer genommen. Als ihre Tochter Nancy sie nach dem Tod des Vaters in ein Altersheim stecken will, beschließt die 83-jährige Edie, ihr Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen und sich einen lang ersehnten Traum zu erfüllen: Sie wollte schon immer den Berg Suilven in den schottischen Highlands erklimmen.

Montag, 25. Oktober, 16 Uhr: Heimat Natur (D 2021). „Heimat Natur“ ist eine bildgewaltige Reise von den Gipfeln der Alpen bis an die Küsten von Nord- und Ostsee. Dazwischen liegt ein filmischer Streifzug durch dampfende Wälder, flirrende Moore, lilablühende Heiden und die Kulturlandschaften rund um Dörfer und Städte. Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen sowie intime Aufnahmen von wohlvertrauten und unbekannten Arten, manche zum ersten Mal gefilmt, machen den Film zu einem cineastischen Naturerlebnis für die ganze Familie. Als Erzähler fungiert der Schauspieler Benno Führmann.

Montag, 29. November, 16 Uhr: Es ist zu Deinem Besten (D 2020). Arthur (Heiner Lauterbach) ist ein konservativer Wirtschaftsanwalt und lebt in einer prächtigen Stadtvilla in Berlin. Kalle (Jürgen Vogel) ist Bauarbeiter und ein Kumpeltyp mit erhöhtem Aggressionspotenzial. Und der harmoniebedürftige Yus (Hilmi Sözer) arbeitet als Physiotherapeut. Eines haben die drei Herren aber gemeinsam: Ihre Töchter haben sich verliebt, und zwar in die falschen Männer. – Der erste ist ein linker Weltverbesserer, der zweite Aktfotograf und der dritte ein Drogendealer. Also schließt das ungleiche Väter-Trio einen heimlichen Pakt: Die ungeliebten Schwiegersöhne in spe müssen weg.

