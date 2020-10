Das nächste Innenstadt-Projekt beginnt: Nach der Neugestaltung des Roten Platzes in den Jahren ist 2015 und 2016 ist nun auch die Marburger Straße an der Reihe. Der Ausbaubereich beginnt an der Einmündung in die Siegener Straße und endet an der Einfahrt zum Ziegeleifeld.

Das ist der Zeitplan

Baubeginn soll am Montag, 16. November, sein. Bis zum Jahresende soll der Ausbau des 70 Meter kurzen westlichen Abschnitts zwischen Rotem Platz und Siegener Straße abgeschlossen sein. Danach wird sich die Baufirma vom Roten Platz Richtung Ziegeleifeld vorarbeiten, und zwar so, dass spätestens im April der Bereich der Tiefgaragen-Zufahrt erreicht ist – so dass die Eisdiele gegenüber rechtzeitig wieder Platz für Tisch und Stühle im Freien hat. Etwa im Sommer wird der zweite, 320 Meter lange Abschnitt dann fertiggestellt sein, schätzt Tiefbauamtsleiter Roland Jarzina.

Das wird anders

Die Planung des Ingenieurbüros (Rose Plan Ingenieure) sieht vor, die Marburger Straße, so wie den Roten Platz, in zwei Rottönen zu pflastern. Der Bereich, der eingeschränkt zum Befahren freigegeben ist, wird in einem hellroten Betonpflaster hergestellt, die restlichen Bereiche in einem etwas dunkler roten Klinkerpflaster.

Die Bushaltestelle bleibt – allerdings künftig mit eigenen Haltepunkten je Fahrtrichtung. Die Mittelinsel, die die Busse jeweils auf der linken Seite anfahren mussten, ist dann Geschichte. In der Diskussion über die Planung wurde auch der Wunsch geäußert, den Busverkehr ganz aus dem verkehrsberuhigten Bereich zu verbannen und über die B 508 zu leiten, so wie das an Markttagen und bei Veranstaltungen auf dem Roten Platz auch jetzt geschieht.

Der Linksverkehr für Busse wird im nächsten Jahr Geschichte sein: Der Mittelbussteig wird durch eine ganz „normale“ Haltestelle ersetzt. Foto: Steffen Schwab / WP

Auf jeden Fall verringert werden soll der Pkw-Verkehr in dem Bereich zwischen Rotem Platz und Ziegeleifeld: Dazu wird die Durchfahrt zwischen Rathaus-Tiefgarage und Marburger Straße gesperrt; als Zu- und Abfahrt dient dann die Grabenstraße.

Ein weiteres Ziel der Stadt ist es, die Außengastronomiebereiche aufzuwerten. „Außerdem sind die Aktivitätsbereiche ein wichtiges Element zur Attraktivierung der Marburger Straße“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Dort finden sich Sitzblöcke, die teilweise mit Sitzauflagen und Rückenlehnen ausgestattet sind, sowie Spielgeräte für Kinder.

Neben den Gastronomiebereichen sind eine Blumen- und Graswippe zum Spielen vorgesehen, auf der anderen Seite des Straßenraums zwischen den Sitzbereichen eine Schiffsschaukel sowie Federschmetterlinge aus Edelstahl.

Das ist die Vorgeschichte

Die Planung: An der Planung haben sich Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger rege beteiligt. Zwei Wochen lang waren die Unterlagen öffentlich ausgelegt, es gab Stände auf den Märkten und einen geführten Stadtspaziergang. Am Ende gingen 185 Anregungen von rund 140 Bürgern ein.

Der Verkehr: Die Marburger Straße war bis in die 1980er Jahre hinein Teil der B 508. Der Neubau der „Kernbereichstangente“ durch den südlichen Teil von Dreslers Park war der Beginn der bis heute andauernden Innenstadtgestaltung. Nachdem der Durchgangsverkehr auf die neue Kreuzung Richtung Heestal, Eichen und Buschhütten und später auch zur HTS abgeleitet war, wurde die Marburger Straße in den 1990er Jahren erstmals als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut und gepflastert.

So wird das bezahlt

Die Stadt hatte lange warten müssen: Erstmals 2017 hatte die Stadt Zuschüsse für die Neugestaltung beantragt, dann noch einmal 2019. Zwischenzeitlich gab es grünes Licht für den Fußweg Innenstadt-Erlersiedlung, der gerade in Bau ist, und für die Erweiterung der Stadthalle zum Bürgerforum. Ebenfalls eingeleitet wurde die Planung für den Bildungs- und Sportcampus im Schulzentrum, abgeschlossen ist die Neugestaltung des Schulhofs der Grundschule an Dreslers Park.

Ausstellung Bis zum 8. November ist die Planung für die Neugestaltung der Marburger Straße im Foyer der Bibliothek ausgestellt und kann während der Öffnungszeiten besucht werden. Die Stadtbibliothek am Roten Platzt ist Dienstag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 18.30 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18.30 und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Mai 2020 wurde der Stadt schließlich zunächst ein Zuschuss von 50 Prozent auf die veranschlagten Gesamtkosten von rund 1,2 Millionen Euro bewilligt – zeitgleich mit den Fördermitteln für die Neugestaltung der Ortsmitte Buschhütten. Das Geld von Land und Bund für die Marburger Straße kommt aus dem Programm „Starke Quartiere – starke Menschen“.

Dabei erweist sich nun, dass das Warten sich auszahlt: Das Vorhaben kommt in den Genuss des Corona-Konjunkturpaketes – der Staat übernimmt 100 Prozent der Kosten, sodass die Stadt Kreuztal für die neue Marburger Straße keine eigenen Mittel aufbringen muss.

Aktuelle Informationen sind auf der Internetseite der Stadt Kreuztal zu finden.

