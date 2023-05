Das gab’s noch nie: Neun neue Feuerwehrautos für Netphen

Netphen. Zwei Millionen Euro hat Netphen seit 2020 in neue Fahrzeuge für Dreis-Tiefenbach, Deuz, Eschenbach, Irmgarteichen und Oberes Siegtal investiert.

Das hat es in der Feuerwehrgeschichte der Stadt Netphen noch nie gegeben: Gleich neun Feuerwehrfahrzeuge wurden offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden konnte. Auf dem Rathausplatz waren Feuerwehrleite und ihre Gäste angetreten, gesäumt im Halbkreis von den neuen Einsatzfahrzeugen. Branddirektor Thomas Tremmel – hauptberuflich bei der Feuerwehr in Düsseldorf, doch in Netphen weiter ehrenamtlich engagiert – begrüßte Bürgermeister Paul Wagener, Landrat Andreas Müller, Kreisbrandmeister Bernd Schneider, Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach, Stadtbrandinspektor Sebastian Reh und die Einheitsführer. Gekommen waren auch zahlreiche Netpher Bürgerinnen und Bürger.

Bürgern Sicherheit vermitteln

Den Auftakt machte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen musikalisch. „Doch ist solch eine Fahrzeugübergabe ein wirklicher Grund zu feiern?“, fragte Thomas Tremmel noch unter dem Eindruck des Anschlags in Ratingen, bei dem Polizisten und Feuerwehrleute schwer verletzt wurden. Was die Feuerwehr an diesem Tag feiere, seien nicht die Fahrzeuge, sondern die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Netphen, die sich ehrenamtlich den Herausforderungen stellt. „Die Übergabe von neuen Feuerwehrfahrzeugen ist und bleibt für mich immer wieder etwas Besonderes. Sie erregen im Straßenbild Aufsehen, sie lassen Kinderaugen strahlen, und sie vermitteln den Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl der Sicherheit und die Gewissheit, dass gerade kompetente Hilfeleistung zu einem Einsatzort unterwegs ist.“

„Das Leben, die Gesundheit und den Besitz unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen, gehört zu den bedeuteten Aufgaben unserer Stadt“, sagte Bürgermeister Paul Wagener. Dank richtete Bürgermeister Paul Wagener auch an Wolfgang Reh. Er war bis zu seiner Pensionierung bei der Berufsfeuerwehr Siegen für die Beschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften zuständig. So konnte Wolfgang Reh, der weiter in der Freiwilligen Feuerwehr Netphen aktiv ist, auch gute Konditionen bei den Herstellern der neun Fahrzeuge aushandeln. Auch Kreisbrandmeister Bernd Schneider ging auf die Übergriffe gegen Feuerwehrleute, Rettungskräfte sowie Polizei ein: „Wann kapieren endlich einmal unsere Gerichte, solche Straftäter mit der ganzen Härte des Strafgesetzbuches zu bestrafen?“

Zwei Millionen Euro für die Feuerwehrfahrzeuge

Aufgereiht standen die seit 2020 beschafften Fahrzeuge: ein Gerätewagen 1 für die Einheit Eschenbach, ein Tanklöschfahrzeug LF 3000 und ein NRW-Gerätewagen-L 2 für die Einheit Deuz, ein Gerätewagen-N für die Einheit Dreis-Tiefenbach, ein Löschfahrzeug 20 KatS für Irmgarteichen, ein Löschfahrzeug 10 und ein Kommandowagen für Eschenbach, ein Löschfahrzeug 10 und ein Mannschaftstransportfahrzeug für die neue Einheit Oberes Siegtal.

Die Stadt Netphen hat zwei Millionen Euro für die Fahrzeugbeschaffung investiert, darüber hinaus in die Gebäudeinfrastruktur und die persönliche Schutzausrüstung. Aktuell wird das Gerätehaus Unglinghausen umgebaut und an aktuelle Arbeitsschutzvorschriften angepasst. Der seit langer Zeit geplante Gerätehaus Neubau für die Einheit Oberes Siegtal soll nun vorrangig angegangen werden. Die Einheiten Grissenbach und Nenkersdorf werden demnächst zu der Einheit Oberes Siegtal fusionieren und warten seit vielen Jahren auf einen Neubau.

Für neun Feuerwehrfahrzeuge wurden von Vertretern der Herstellerfirmen die symbolischen Fahrzeugschlüssel übergeben. Foto: Jürgen Schade

