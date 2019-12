Das Siegerland in 2019: Alte Bekannte, neue Perspektiven

Es sind nicht nur die großen Sachthemen, die einem Redaktionsteam nach einem Jahr im Gedächtnis bleiben. Florian Adam erinnert sich an einige besondere Begegnungen, Momente und Geschichten aus 2019.

1. Bekannte Gesichter aus dem Siegerland nehmen Abschied

Bei allem Bemühen um Objektivität und aller Wahrung professioneller Distanz: Auch Journalisten sind nicht dagegen gefeit, Menschen, mit denen sie beruflich zu tun haben, zu mögen. So bleiben mir meine Geschichten über Dr. Eva Schmidts letzten Ausstellungsaufbau im Museum für Gegenwartskunst (bevor sie die Leitung des MGK auf eigenen Wunsch zum 1. April abgab) sowie über Karin Puck, Kunstvermittlerin im MGK, und Kirchenkreissprecher Karlfried Petri (beide gingen in den Ruhestand) besonders in Erinnerung. Die Termine kamen im März bis Juni relativ dicht hintereinander – da wird man schon ein wenig wehmütig, nachdem man jahrelang gut und gerne mit den Leuten zu tun hatte.

2. Stolperstein für Karl Dornseifer in Kreuztal

In Kreuztal ließ die SPD im August am Kreisel Ernsdorfstraße/Ameisenberg einen Stolperstein für Karl Dornseifer verlegen. Mittlerweile gibt es auch im Siegerland viele Stolpersteine. Aber jeder weitere ist aus guten Gründen mehr als eine Nachricht am Rande. Karl Dornseifer war als Gegner der Nationalsozialisten bekannt. Der SA-Mann Karl Pfeifer geriet mit ihm am Abend des 5. August 1933 in Streit, schoss ihm auf offener Straße erst in den Bauch, dann in den Kopf – weil ihm Karl Dornseifers Meinung nicht passte. Wenn man solche Geschichten hört, ist man auch als Profi restlos bedient und spürt einmal mehr, wie wichtig die stete Erinnerung an diesen Wahnsinn ist.

3. Serie „Der Tod im Siegerländer Leben“

Peter-Thomas Stuberg, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Siegen, sprach in unserer Serie „Der Tod im Siegerländer Leben“ Anfang Januar über Jenseits-Vorstellungen: Eine höchst differenzierte und inspirierende Auseinandersetzung mit einer menschlichen Grundfrage. Natürlich hat der Superintendent qua definitionem einen christlichen Standpunkt. Stuberg aber nahm einen viel weiter gefassten Blickwinkel ein. Wichtiger Punkt: Wann immer Jenseits-Ideen zu konkret werden, driften sie schnell ins Banale oder Lächerliche – was nahelegt, dass auf jeden Fall etwas jenseits unserer Vorstellungskraft folgt.

4. Das kleinste Beatles-Museum der Welt in Geisweid wird 20

Das kleinste öffentliche Beatles-Museum der Welt wurde im August 20 Jahre alt. Harold Krämer präsentiert in seiner Privatwohnung in Geisweid auf rund 27 Quadratmetern rund 2000 Stücke rund um die Fab Four, mehr als 2000 Menschen hat er seit 1999 durch die Ausstellung geführt. Nicht nur die Grundidee dieses Museums und die Exponate sind der Knaller – auch Harold Krämer und seine Frau Ilona. Die beiden vermitteln einem vom ersten Augenblick an das Gefühl, man wäre nicht zum ersten Mal bei Fremden, sondern zu Gast bei alten Freunden. So eine tolle Atmosphäre, so ein cooler und freundlicher Typ, der so spannend erzählen kann: auf jeden Fall einen Besuch wert!

5. Ischeroth: Protest gegen Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-Nord

Auf dem Ischeroth soll das neue Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-Nord entstehen, eine Bürgerinitiative und ein eigens gegründeter Verein protestieren dagegen und möchten das verhindern. Soweit nichts Außergewöhnliches. Aber: Beim Ortstermin im Juli möchten die Akteurinnen und Akteure der Öffentlichkeit die besondere Schönheit des bedrohten Areals zeigen. Ich bin häufiger in Wäldern unterwegs, aber so ergriffen und verzaubert wie dort oben fühle ich mich sonst eigentlich nur im Urlaub. Ich wollte da gar nicht mehr weg!

6. Die Redaktion im Escaperoom in der Stadtbibliothek Kreuztal

In der Stadtbibliothek Kreuztal stellt sich die Redaktion im August den Herausforderungen eines Escaperooms. Das Team dort bietet diese zu verschiedenen Themen an, wir haben uns für Harry Potter entschieden. Also: Besonders schnell waren wir nicht. Dafür aber besonders laut. Und wir hatten sehr viel Spaß – auch mit der Doppelseite, auf der wir dieses Abenteuer als Fotostory nacherzählten.

7. Mahnwache in Siegen nach dem Anschlag in Halle

Mehr als 100 Menschen versammeln sich nach den antisemitischen Anschlag von Halle am 10. Oktober am Platz der Synagoge in Siegen, um der Opfer zu gedenken und ein Zeichen gegen rechten Terror zu setzen. Obwohl die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sehr kurzfristig dazu aufgerufen hat, ist die Resonanz gut, sind Menschen aller Altersgruppen da. Ein Erlebnis, das optimistisch stimmt – auch wenn der Hintergrund entsetzlich ist.

8. Jennifer Wirth verlässt die Siegener Redaktion

Die Kollegin Jennifer Wirth verlässt zum Dezember Siegen, um in die Mendener Redaktion unserer Zeitung zu wechseln. Tja, auch das war eine Nachricht, die verdaut werden musste. Ich vermisse die Kollegin.

