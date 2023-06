Das sind die schönsten Spielplätze in Siegen und Umland

Siegerland. Lust auf einen Familienausflug? Im Siegerland gibt es zahlreiche Spielplätze, die von Kindern erkundet werden können. Hier sind die besten Tipps:

„Wann sind wir endlich da?“ Diese Frage hört man als Elternteil wahrscheinlich mehr als einmal im Leben – nämlich während einer Autofahrt so 5000 Mal. Das Pendant dazu lautet während der Sommerferien dann wohl: „Was machen wir heute? Mir ist langweilig.“ Und „Ja, die Kinder haben Recht“, denkt sich dann so manch einer. Wir sollten die freie Zeit genießen und Erinnerungen schaffen – nur wie? Hier sind Tipps für schönsten Spielplätze im Siegerland:

Spielplatz Robinson Kreuztal: Geeignet für Kinder und Jugendlich von 0 bis 16 Jahren. Es handelt sich um ein großes, naturnah gestaltetes Spielgelände mit Bolzplatz. Es gibt ein vielseitiges Bewegungsangebot für alle Altersstufen: Beispielsweise eine Obstwiese mit Stelzenhäusern, einen Sandbereich mit Sitzecke, eine kleine Hügelkette mit Balancierstraße, Rufanlage und Baumstamm-Mikado sowie noch vieles mehr. Der Spielplatz befindet sich am Freizeitpark Stadtmitte – Fritz-Erler-Siedlung (Verbindung zwischen der Siedlung und dem Stadtteil Eichen). Spielweg aus der Siedlung (zwischen Eggersten Ring 32 und 34) hinab zum Spielgelände.

Vor Jahren wurde der Robinsonspielplatz mit einem fröhlichem Fest eröffnet – mittlerweile wurde er bereits modernisiert Foto: Michael Kunz

Parkour- und Calisthenics-Park in Netphen: Geeignet für Jugendliche ab 12 Jahren. Neueinsteiger sollten die Anlage jedoch nur in Begleitung eines Experten oder einer Expertin nutzen. Die Geräte können für Eigengewichtsübungen genutzt werden. Unter Parkour versteht man, sich in den Weg stellende Hindernisse durch Kombination verschiedener Bewegungen zu überwinden. Auch dafür bietet die Anlage genügend Hindernisse. Sie befindet sich in der Brauersdorfer Straße 54 in Netphen.

Der Parkour-Park in Netphen. Foto: WP

Waldspielplatz und Ranger-Station Ginsberger Heide: Der Waldspielplatz liegt direkt neben dem Wanderweg und selbstverständlich im Wald. Auf einer großen Wiese unter alten knorrigen Bäumen gibt es eine Reihe von Spielgeräten, darunter Wippen, Rutschen, Schaukeln, einem großen Sandkasten, Spielhäuschen und eine Seilrutsche. Auch Bänke, Picknicktische und eine Schutzhütte stehen bereit. Am Wegesrand beginnt ein spannender Waldpfad mit Aufgaben für Groß und Klein. Der Waldspielplatz liegt am Hof Ginsberg in Hilchenbach.

Ritterspielplatz in Hilchenbach: Geeignet für Kinder und Jugendliche von 2 bis 12 Jahren. Es gibt viele Spielgeräte für große und kleine Kinder. Thematisch beziehen sich diese auf Ritter mit Ritterburgen, Ritterfiguren am Eingang und einem Ritterschild. Konkret handelt es sich dabei um Rutschen, Klettergeräte, Schaukeln, Wippen, Wackelbrücken, eine Seilkletterpyramide, Balancier-Elemente und Hangelgeräte. Der Spielplatz liegt In der Herrenwiese 15 in Hilchenbach.

Der Spielplatz in der Herrenwiese in Hilchenbach ist einen Ausflug wert. Foto: Steffen Schwab

Kinderspielplatz am Kohlenmeiler in Walpersdorf: Der Naturspielplatz mit Sandkasten, Seilbahn, Schaukel und Matschanlage eignet sich hervorragend zum Austoben. zudem schlängelt sich ein kleiner Bachlauf durch das Gelände. Tische und Sitzbänke stehen auch bereit. Der Besuch lässt sich gut mit einer Besichtigung des Kohlenmeilers oder mit einer Wanderung auf dem Köhlerpfad verbinden. Er befindet sich in der Wittgensteiner Straße in Netphen.

Bühlgarten Deuz: Auf rund 6000 Quadratmetern ist beim Bahnhof Deuz ein Bürgerpark entstanden. Es gibt Kletterbrücken, Wackelsteg, Balancierparcours, Rutsche, Schaukeln, Doppelwippe und Kletterturm, ebenso einen Bouleplatz und ein Feld zum Schachspielen, außerdem jede Menge Ruhebänke. Eine schöne Station am Ende des Bahndamm-Radwegs von Netphen, der danach über das Deuzer Freibad ins obere Johannland fortgesetzt werden kann. Adresse: Albert-Irle-Straße 12 in Netphen.

An dieser Stelle ist in Deuz das Balancieren gefragt. Foto: Antonia Jost

