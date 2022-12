Annerose Diehl schließt am 31. Dezember ihre Ladengeschäft „Schmuck + Schönes“ in der Alten Burbach 6

Bastelbedarf Das war’s für „Schmuck + Schönes“ in Burbach

Burbach. Annerose Diehl hat in über 40 Jahren viel geboten: Kunsthandwerk, Bastelbedarf, Töpferei, Schmuck – und das war längst nicht alles.

Annerose Diehl schließt ihr Lädchen mit Bastelbedarf zum 31. Dezember. Dem Ende ihres Ladengeschäftes „Schmuck + Schönes“ sieht sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. „Natürlich ist es traurig, sich nach dieser langen Zeit von meinen Kundinnen und Kunden zu verabschieden. Es war eine schöne und intensive Zeit, die mir viele unvergessliche Erinnerungen geschenkt hat. Ich bin aber vor allem dankbar, dass mich so viele Menschen auf diesem Weg begleitet haben und ich ihnen mit meinen Artikeln ein bisschen Freude schenken konnte. Vielen Dank für all die wunderbaren Momente und Begegnungen!“, sagt Annerose Diehl.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Viele Jahre „Atelier für Ton und Textil“

Nachdem sie 1982 ihr Geschäft unter dem neuen Namen „Kommode“ und erweitertem Sortiment in die Alte Vogtei verlegt hatte, kehrte sie drei Jahre später wieder in ihr Wohnhaus zurück. Damit verbunden war ein neuer inhaltlicher Schwerpunkt; die Töpferwerkstatt und Textildesign/Seidenmalerei standen fortan im Mittelpunkt, sodass die Unternehmerin ihrem „Baby“ erneut einen anderen Namen gab: Atelier für Ton und Textil. Ab diesem Zeitpunkt reiste die Burbacherin durch die Republik, um an verschiedenen Märkten teilzunehmen. Beim Siegener Weihnachtsmarkt gehörte sie 25 Jahre lang zum „Inventar“, sie stellte auf Langeoog, Juist, Sylt und Föhr aus und präsentierte Kreatives aus der eigenen Werkstatt. Zudem organisierte sie ebenso lange den Kunsthandwerkermarkt auf dem Museumsfest des Heimatvereins Alte Vogtei Burbach.

+++ Lesen Sie auch : Das Herzstück Burbachs ist fertig: Alte Vogtei öffnet wieder +++

Ab 1995 etablierte sich der Laden an der Alten Burbach bis heute unter dem Namen „schmuck + schönes – Annerose Diehl“ mit ausgewählten Herstellern aus dem Schmuck-Bereich, darunter Designerschmuck von Petra Meiren, Uhren von Rolf Cremer, Silberschmuck von SIM + DUR und vieles mehr. Auch für Accessoires oder Garten- und Wohnraumdekorationen sowie für kulinarische Geschenkideen kamen die Kundinnen und Kunden zu ihr.

Langweilig wird der Ruhestand nicht

Besonders gut kamen ihre Veranstaltungen wie die italienische Nacht, das Lichterfest, Heimat-shoppen oder die Wunschzetteltage an. Darüber hinaus bot sie Kreativkurse (zum Beispiel Verpackungskurse) und Eventdekoration an. „Es war mir immer wichtig, für meine Kunden da zu sein und einen umfassenden Service zu bieten. Viel Wert habe ich etwa auf ansprechende Verpackungen gelegt. Ich hatte immer ein offenes Ohr und habe mir gerne Zeit für ein Pläuschchen genommen“, blickt Annerose Diehl zurück.

Nun freut sie sich aber auch darauf, mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Langweilig wird ihr der Ruhestand nicht werden, versichert sie.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland