Meteorologie Das wars mit „Weiße Weihnacht“ in Siegen: So wird das Wetter

Siegen-Wittgenstein. Meteo Siegerland: Siegen-Wittgenstein taut wieder auf, Schnee und Winter-Kälte rund um die Weihnachtsfeiertage sind so gut wie ausgeschlossen.

„Wir tauen wieder auf, Glatteis gibt es aktuell nur noch örtlich in Wittgenstein“, teilt Carsten Beyer mit. Laut des Betreibers des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland war die Nacht zu Dienstag, 20. Dezember, damit die erste frostfreie Nacht seit Monatsanfang. „Die Wetterlage hat sich geändert: Das Hoch über Island, das den Atlantik geblockt hat, ist weg und die Kaltluft wird nach Osten abgedrängt“, erklärt er. Das Islandtief bringt die „Westautobahn“ in Schwung – Tief „Franziska“ bringt Wind und Regen; Donnerstag/Freitag wird mit Tief „Geraldine“ auch stürmisch, mit Sturmböen besonders im Bergland.

Für Heiligabend bedeutet das allerdings wenig weihnachtliches Wetter: Regen am Morgen, freundlicher am Nachmittag bei Höchsttemperaturen bis zu 11 Grad. Am ersten Weihnachtsfeiertag könnte es aktuellen Berechnungen zufolge zu einer erneuten Wetterumstellung kommen, der 2. Weihnachtsfeiertag dann nasskalt werden. „Zwischen den Jahren“ dann zumindest im Bergland wieder winterlicher.

Das Wetter ändert sich. Foto: Carsten Beyer / Meteo Siegerland

Bis Weihnachten ist erstmal verbreitet Sauwetter in Siegen-Wittgenstein

Bis dahin die Vorhersage: Die Sonne kann sich aktuell nicht durchsetzen – „Sauwetter“, sagt Carsten Beyer. In der Nacht zu Mittwoch fällt aus dichten Wolken verbreitet Regen, der vorübergehend auch mal kräftig sein kann. Regenpausen dauern nur kurz, kaum Auflockerung, Tiefsttemperaturen 4 bis 8 Grad. Der Wind schwächt sich etwas ab und dreht von Süd aus Südwest. Mittwochvormittag dichte Wolken und Regen, der zum Nachmittag nachlässt, es lockert auf, die Sonne scheint sporadisch durch die Wolken bei Höchsttemperaturen von 5 bis 10 Grad und mäßigem Südwestwind mit frischen bis starken Böen.

Donnerstag bei vielen Wolken wiederholt schauerartiger Regen, dazu recht windig, im Bergland auch stürmisch. Höchsttemperaturen 6 bis 11 Grad. Freitag weiterhin wolkenverhangen und regnerisch, dabei starker Wind, mit Sturmböen im Bergland möglich. Außergewöhnlich mild mit bis zu 13 Grad. Heiligabend sehr windiges Schauerwetter, vereinzelt kurze Gewitter möglich, ab nachmittags etwas Sonnenschein möglich bei Höchsttemperaturen von 5 bis 11 Grad.

Die Wetterberechnungen für den den ersten Weihnachtsfeiertag. Foto: Carsten Beyer / Meteo Siegerland

