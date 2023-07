Siegen/Soest. Rüdiger Käuser, bis 2022 Leiter des Siegener Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums (FJM) ist nicht mehr Direktor der Landesagentur „Qualis“.

Rüdiger Käuser hat sein Amt als Leiter der „Qualis“ zur Verfügung gestellt (wir berichteten). Ob freiwillig oder auf Druck von NRW-Schulministerin Dorothee Feller, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Käuser war bis Anfang 2022 Leiter des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums (FJM), bevor er nach 14 Jahren in Weidenau an die Stelle an der Spitze der „Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesinstitut für Schule“ wechselte.

Gewertet wird die Personalie Käuser als Opfer der „Daten-Affäre“, die der Schulministerin zuletzt arg zugesetzt hatte: Im Frühjahr war ein Datenleck öffentlich geworden, Nutzerinformationen von Pädagogen aus ganz NRW, die sich auf einem Server über Lehrinhalte und Fortbildungen austauschen, waren nicht geschützt. Fast gleichzeitig kam es zur „Download-Panne“ bei den Abiturklausuren, die allerdings nicht in die Verantwortung von Qualis fiel.

SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott kritisierte Dorothee Feller für ihr Handeln: Rüdiger Käuser sei nur ein Sündenbock, die Ministerin sei nicht bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen. Offiziell hatte sich Feller nur per Mitteilung mit dürren Worten zur Demission Käusers geäußert.

