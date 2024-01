Siegen Marien Gesellschaft Siegen positioniert sich vor Demo gegen Extremismus: „Was nicht vermeintlicher Norm entspricht, wird als fremd abgelehnt.“

Vor der angekündigten Großdemonstration eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses gegen Rechtsextremismus, die anlässlich des AfD-Neujahrsempfangs und vor dem Hintergrund des „Geheimplans“ zu massenhafter Abschiebung am Donnerstag, 25. Januar, auf dem Weidenauer Bismarckplatz stattfindet, positioniert sich auch die Marien Gesellschaft Siegen öffentlich. Das Gesundheitsunternehmen unterzeichnete vor einiger Zeit die „Charta der Vielfalt“ und setzt sich seitdem sichtbar für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein, heißt es in einer Mitteilung. Insbesondere in einer Zeit, in der extremistische Strömungen gesellschaftsfähig werden, bedürfe es eben dieser Sichtbarmachung und eines Eintretens für den gesellschaftlichen Konsens und Zusammenhalt.

Mit dem konsequenten Eintreten für Vielfalt und gegen Radikalisierung möchte die Marien Gesellschaft, Arbeitgeberin für etwa 2500 Beschäftigte in mehr als 30 Einrichtungen, ein klares Zeichen für Toleranz in der Arbeitswelt und weit darüber hinaus. „Ohne die unzähligen Mitarbeitenden aus unterschiedlichsten Nationen im ärztlichen, pflegerischen, unterstützenden und administrativen Bereichen könnte die Versorgung der uns anvertrauten Menschen mit Hilfebedarf nicht gewährleistet werden. Dies gilt im übrigen für den gesamten Gesundheitssektor in Deutschland“, so Hauptgeschäftsführer Hans-Jürgen Winkelmann. Allein im St. Marien-Krankenhaus Siegen arbeiten demnach Menschen aus über 30 Nationen.

Marien Gesellschaft Siegen: „Seit Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen mit Mitarbeitenden unterschiedlicher Nationalitäten“

„Stereotype und Klischees prägen jeden Menschen, und Verhalten muss daher auch von Organisationen vorgelebt werden. Mit dem Aufruf für Vielfalt gilt es die Wertschätzung aller Mitarbeitenden unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft zu betonen“, sagt der Medizinische Direktor Prof. Frank Willeke.

„Für uns ist unser Miteinander ein Zeichen der Hoffnung auf eine vielfältige Gesellschaft, in der Menschenrechte geachtet und Vielfalt als Bereicherung gesehen wird“, betont Geschäftsführer Michael Wörster. Extremisten verneinen etwa das Recht auf die geschlechtliche Identität und die Freiheit der sexuellen Orientierung. „Alles was nicht einer vermeintlichen Norm entspricht, wie die ethnische Herkunft, wird als fremd abgelehnt“, führt Verwaltungsdirektor Stefan Leiendecker aus. Hier gelte es, ein sichtbares Zeichen zu setzen. „Wir haben seit Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen mit Mitarbeitenden unterschiedlicher Nationalitäten gemacht und sehen deshalb das Eintreten für die Vielfalt als eine zentrale Aufgabe für unsere Marien Gesellschaft an“, erklärt abschließend Prokurist Hubert Berschauer.

