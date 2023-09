Siegen. Bei Sommerwetter die Kölner Straße „erklimmen“: An vier Stationen gibt’s Musik, Essen und Trinken – und die Chance auf Gewinne.

Gut was los auf Deutschlands steilster Einkaufsstraße: Bei bestem Sommerwetter fand am Samstag, 9. September, die Veranstaltung „Der Berg ruft“ statt (wir berichteten). Eingeladen hatten Stadtmarketing, ISG Oberstadt und die an der Kölner Straße ansässigen Geschäfte Gusto Puro/Erzi, Moanet/Dorfästhetik, Röstwelt und Frittenglück.

Ab Nachmittag ist gut was los auf „Deutschlands steilster Einkaufsstraße“. Foto: Jürgen Schade

Die Fußgängerzone galt es ab 16 Uhr zu „erklimmen“: Startpunkt für die „Erwanderung“ des unteren Siegbergs war am Kölner Tor mit der „Talstation“, bis zur Einmündung Löhrstraße wurde das Publikum an jeder Station mit Live- oder DJ- Musik, Getränken und kleinen Snacks empfangen. Dafür gab es Stempel in den „Wanderpass“, wer die für alle Stationen beisammen hatte, konnte am Gewinnspiel teilnehmen.

Ein Dino auf dem Berg? Foto: Jürgen Schade

