Der „Kracher“: Drohne spuckt Feuer auf Stromleitungen

Siegen/Freudenberg/Wilnsdorf. Westnetz geht für Siegen-Wittgenstein ins Südwestfalen-Finale für den „Kracher des Jahres“. Spannend auch die Plätze 2 und 3.

47 Unternehmen und Organisationen aus Südwestfalen haben sich mit Kurz-Videos am Wettbewerb um den Titel „Der Kracher des Jahres 2023 – made in Südwestfalen“ beteiligt. Nach einer öffentlichen Online-Abstimmung und der Bewertung durch eine Fachjury stehen jetzt die fünf Kreismeister fest, aus denen bald der Gesamtsieger der Aktion ermittelt wird. Im Kreis Siegen-Wittgenstein setzte sich die Westnetz GmbH aus Siegen mit einem Video über eine Feuerdrohne durch. Platz zwei und drei gehen an die Lachmann & Rink GmbH aus Freudenberg und an die Wilhelm Klein GmbH aus Wilnsdorf.

Im Kurz-Video zeigen zwei Mitarbeiter der Westnetz GmbH den s Einsatz der Feuerdrohne „Dragon“. Die feuerspuckende Drohne kann Fremdkörper wie Spargelplanen oder Drachenschnüre aus Stromleitungen entfernen. Zur Entfernung muss die Leitung nicht mehr abgeschaltet werden. Ebenso wird durch die Drohne kein schweres Gerät mehr benötigt, weshalb Waldböden oder Wiesen unter den Leitungen nicht mehr beschädigt werden.

„Kracher des Jahres 2023“: Westnetz GmbH ist Kreismeister für den Kreis Siegen-Wittgenstein Foto: Westnetz

Finale bei Südwestfalen-Festival

Mit dem Video zur Feuerdrohne hat es das Unternehmen geschafft, besonders viele Mitarbeitende, Kundschaft und auch die breite Öffentlichkeit zum Abstimmen zu motivieren. Mit überzeugenden Argumenten, einer authentischen Präsentation und einem hohen Unterhaltungswert überzeugte das Kurzvideo die Fachjury, bestehend aus Vertretern der Südwestfalen Agentur, der Industrie- und Handelskammern, der Arbeitgeberverbände Südwestfalens, der Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften der Region sowie der Wirtschaftsförderungen der Kreise. Die Ergebnisse der Online-Abstimmung und der Jury-Sitzung gingen mit je 50 Prozent in die Wertung ein.

„Das Kracher-Video von Westnetz zeigt, was Südwestfalen als Region ausmacht: viele starke Unternehmen, die durch ihre hohe Innovationskraft und kluge Ideen überzeugen. Und genau dafür soll mit dem ‚Kracher des Jahres‘ noch mehr Bewusstsein geschaffen werden - Südwestfalen ist nämlich nicht umsonst eine Top-Wirtschaftsregion in NRW”, erklärt Marie Ting von der Südwestfalen Agentur, die mit ihrem Regionalmarketing-Team die Aktion ins Leben gerufen hat. „Und beim Kracher-Clip von Westnetz überzeugt eben die gelungene und kreative Präsentation.“

Ersatzteile aus dem 3-D-Drucker

Auf den zweiten Platz hat es die Lachmann & Rink GmbH aus Freudenberg mit ihrem Kracher-Video zur „Partbox“ geschafft. Die Partbox vereint 3D-Druck mit der Industrie. Mit ihr können fehlende Ersatzteile gedruckt werden, wodurch Wartezeiten und CO 2 durch Lkw-Fahrten eingespart werden.

Den dritten Platz im Kreis Siegen-Wittgenstein holt sich die Wilhelm Klein GmbH. Ihr Kracher des Jahres ist tabi, ein Tampon- und Bindenspender. Mit diesem können Periodenartikel auf öffentlichen Toiletten oder in Unternehmen einfach zur Verfügung gestellt werden.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Aktion so vielen Unternehmen mit ihren innovativen Produkten und Ideen eine öffentlichkeitsstarke Bühne geben konnten“, sagt Claudia Berker, die die Aktion im Regionalmarketing-Team der Südwestfalen Agentur betreut.:Die Videos wurden bereits rund 20.000 Mal angeschaut, und bei der öffentlichen Abstimmung gab es mehr als 11.000 Stimmen für die 47 „Kracher“. Auf dem Südwestfalen Festival am Donnerstag, 31. August,. auf dem Campus Buschhütten wird aus den fünf Kreissiegern nun der Gesamtsieger per Live-Voting durch das Publikum gewählt.

