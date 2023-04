Der Mai kommt: Kinder schmücken Maibaum in Kreuztal

Dank der tatkräftigen und kreativen Unterstützung von Kindern des städtischen Kindergartens Zum Wäldchen steht auch in diesem Jahr wieder ein bunt geschmückter Maibaum auf dem Roten Platz in Kreuztals Mitte.

Kreuztal. Einen ganz besonderen Ausflug haben die Kinder der städtischen Kita Zum Wäldchen am Freitag in Kreuztal gemacht.

Die Mädchen und Jungen kamen am frühen Freitagvormittag in die Stadtmitte und brachten viele selbstgebastelte bunte Bänder mit großem Eifer an einer stattlichen Birke an. Sehr aufmerksam verfolgten sie anschließend das Aufstellen des Maibaumes und sangen ein fröhliches Frühlingslied. Als kleines Dankeschön gab es von der stellvertretenden Bürgermeisterin Heike zur Nieden für jedes Kind ein Büchlein und eine Süßigkeit. Hochzufrieden und um eine Erfahrung reicher machten sich die gut gelaunten Mädchen und Jungen anschließend zurück auf den Weg in den Kindergarten.

