Der Sommer kommt: Das sind die Extras im Freibad Buschhütten

Freibad Buschhütten: Am 8. Mai beginnt die Saison.

Buschhütten. Am 8. Mai geht’s los in Buschhütten. Außer Aqua Fitness gibt es auch ganz besondere Schwimmkurse.

Die Badesaison 2023 im Warmwasserfreibad Buschhütten startet am Montag, 8. Mai, um 10 Uhr. Das Freibad ist bis voraussichtlich 27. August immer montags, mittwochs und freitags von 10 bis 20 Uhr und an den Wochenenden bis 19.00 Uhr geöffnet. Je nach Wetterlage wird die Schwimmzeit während der Sommerferien samstags und sonntags bis 20 Uhr verlängert. An den Frühschwimmertagen Dienstag und Donnerstag öffnet das Bad bereits um 7 Uhr. Beide Schwimmbecken sind angenehm beheizt mit 23°C Wassertemperatur.

Schwimmkurse auch für erwachsene Nichtschwimmer

Die Eintrittspreise sind unverändert und Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt. Wie in den vergangenen Jahren werden die Jahreskarten mit einem Foto personalisiert, um eine missbräuchliche Verwendung auszuschließen. Hierfür werden die Badegäste beim Kauf der Karte vor Ort im Freibad fotografiert. Das Foto wird auf die Jahreskarte gedruckt, die der Gast direkt in Empfang nehmen kann. Bereits im Vorverkauf erworbene Saisonkarten werden beim ersten Freibadbesuch gegen die neue Karte mit aufgedrucktem Foto umgetauscht.

In der Saison 2023 finden zudem folgende Kurse statt: Aqua Fitness im Mai, Juni und August immer dienstags und donnerstags 9 bis 9.45 Uhr und 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr. Schwimmkurse für absolute Anfänger zwischen fünf und zehn Jahren 3. bis 14. Juli, zehn Einheiten montags bis freitags, 9.45 bis 10.45 und 11 bis 12 Uhr, jeweils maximal zehn Teilnehmende. Am Ende des Kurses wird die Seepferdchen-Prüfung abgelegt. Schwimmkurs für erwachsene Nichtschwimmer 17. bis 21. Juli und 24. bis 28. Juli jeweils 20 bis 21 Uhr (außerhalb des Badebetriebs), jeweils maximal drei Teilnehmende.

Liegen können kostenlos ausgeliehen werden

Das Freibad bietet Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie: Ein Schwimmerbecken mit 3-und 1-Meter-Sprungbrett und 50-Meter-Schwimmbahnen mit Startblöcken sowie einer abgetrennten Bahn für leistungsorientierte Schwimmerinnen und Schwimmer. Für die jüngeren Gäste steht ein Nichtschwimmerbecken mit Wellenrutsche und Wasserpilz sowie auf der Liegewiese ein Planschbecken für Kleinkinder zur Verfügung, dazu ein Spielplatz mit Matschtisch. Im Eingangsbereich finden sich eine Tischtennisplatte und Kickertisch sowie an den Liegewiesen ein Beach-Volleyballspielfeld.

Kostenlose Liegen können gegen Pfand ausgeliehen werden. Erfrischungen und Snacks gibt es am Freibadkiosk. Am Sonntag, 7. Mai, einen Tag vor der Freibaderöffnung, findet wieder die große Triathlonveranstaltung des TV Germania Buschhütten statt. Die Stadt Kreuztal stellt das Bad für dieses sportliche Großevent jedes Jahr zur Verfügung und orientiert den Saisonbeginn daran.

