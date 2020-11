Der Umbau des Wilnsdorfer Jugendtreffs schreitet voran

Der Jugendtreff Wilnsdorf unterzieht sich derzeit einer Kompletterneuerung. In den nächsten Wochen werden die Räumlichkeiten im Rathaus II grundlegend saniert und vergrößert.

Die Besucher des Jugendtreffs Wilnsdorf dürfen sich freuen: Ihr „ JuWi “ unterzieht sich derzeit einer Kompletterneuerung. In den nächsten Wochen werden die Räumlichkeiten im Rathaus II grundlegend saniert und vergrößert.

26 Jahre gibt es den Jugendtreff Wilnsdorf nun schon und damit ist er älter als die meisten seiner Besucher. Am 6. Oktober 1994 öffnete er seine Pforten zum ersten Mal; seitdem ist er ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche ab zwölf Jahren. „Wir freuen uns sehr, dass die Umbaumaßnahmen begonnen haben“, sagt Jugendtreffleiterin Sarah Baltrock.

Wilnsdorfer Jugendliche durften bei der Planung helfen

In den vergangenen Monaten wurden die Planungen zur Erweiterung des Jugendtreffs unter Mitwirkung der Jugendlichen konkretisiert. Bei Treffen mit Mitarbeitern des Zentralen Gebäudemanagements aus dem Wilnsdorfer Rathaus brachten die Teenager ihre Anregungen und Ideen ein. Zudem packten sie bei den vorbereitenden Arbeit tatkräftig mit an.

Insgesamt wird der Jugendtreff um eine Fläche von circa 15 Quadratmetern erweitert. Dafür wurde neben dem Abriss bestehender Wände der Zugang zu einem angrenzenden Raum geschaffen. In den nächsten Wochen soll der Jugendtreff dann rundum saniert und modernisiert werden: Die Elektroinstallationen werden vollumfänglich erneuert, inklusive einer modernen LED-Beleuchtung – wie es sich die Jugendlichen gewünscht hatten. Außerdem erhalten neue Heizungskörper Einzug, die bereits vorhandene Küche wird erweitert und mit einer Spülmaschine ausgestattet und auch die sanitären Anlagen werden modernisiert. Mit einer neuen Eingangstür und einer zusätzlichen Terrassentür ist der Zugang zukünftig barrierefrei möglich. Die Umgestaltung des Außengeländes ist für das nächste Jahr geplant. Für besondere optische Hingucker wird Graffiti-Künstler Julian Irlich sorgen, der einige künstlerische Highlights an die Jugendtreff-Wände zaubern wird.

Förderung vom Leader-Verein

Der Umbau des Jugendtreffs, der vom Leader-Verein mit einer Summe von 16.000 Euro gefördert wird, soll noch in diesem Jahr beendet werden. „Die Jugendlichen können es kaum erwarten, im neuen JuWi Quartier zu beziehen und freuen sich schon darauf, die Räume nach ihren Wünschen einzurichten“, sagt Baltrock. Derzeit überlegen die Mitarbeiterinnen und Besucher schon gemeinsam, welche Möbel und Einrichtungsgegenstände noch benötigt werden.

Während des Umbaus bleibt der Jugendtreff per WhatsApp und Discord in Kontakt. Leiterin Sarah Baltrock ist unter 0160/98119764 sowie per E-Mail s.baltrock@wilnsdorf.de erreichbar. Weitere Infos auf Facebook und Instagram.

