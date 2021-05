Die über 20 Zirkustiere locken viele Besucherinnen und Besucher an, wie diese Frau mit ihrer kleinen Tochter. Erst vor Kurzem ist Alpaka-Nachwuchs dazugekommen – finanziell macht es das dem in Not geratenen Zirkus Trumpf nicht leichter. Er freut sich über Tierfutterspenden.