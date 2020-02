Deutsche Bahn: Hauptbahnhof Siegen bis März fertigstellen

Auch wenn nach wie vor Wasser in die Fußgängerüberführung eindringt: Die Deutsche Bahn hält am Fertigstellungstermin für den Siegener Bahnhof noch im ersten Quartal 2020 fest. In der Vergangenheit hatte das Datum wegen verschiedener, vorwiegend technisch-organisatorischer Gründe wie Sperrpausen für Bauarbeiten immer weiter nach hinten korrigiert werden müssen.

Die Fußgängerunterführung etwa ist nach wie vor nicht angegangen worden. „Die Bahn muss wirklich Gas geben“, sagt Markus Stirnberg vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

„Die Ursache konnte noch nicht lokalisiert werden“, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage dieser Zeitung zur undichten Überführung, „wir suchen noch immer noch.“ Der Mangel sei allerdings nicht so gravierend, dass dadurch die Gesamtfertigstellung des Bahnhofs gefährdet sei. Die Reparatur der undichten Überführung habe keine Auswirkungen auf die anderen Arbeiten, sie sei fertig und begehbar und müsse nicht länger für die Abdichtung gesperrt werden.

Durchgehendes Dach in am Bahnhof Siegen Planung

Eine Lösung für eine durchgehende Überdachung vom Empfangsgebäude bis zu Unter- und Überführung steht ebenfalls noch auf der Agenda von Bahn und NWL, „das ist in Planung“, heißt es dazu von DB Station und Service.

Bei den Aufzügen liege der Siegener Bahnhof über dem NRW-Durchschnitt von 97 Prozent Verfügbarkeit, so die Bahn weiter. „Jeder Aufzug, der steht, ist einer zuviel“, so der Bahnsprecher, „in Siegen sind wir mit allen drei Aufzügen aber sehr stabil unterwegs.“

