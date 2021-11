Seine Pakete oder Briefe kann man bald in Hilchenbach-Dahlbruch bei Getränke Stenger abgeben.

Pakete und Briefe Deutsche Post in Hilchenbach: Neuer Standort in Dahlbruch

Dahlbruch. Ab Januar können die Menschen in und um Hilchenbach Pakete und Briefe woanders in Dahlbruch abgeben. Die Deutsche-Post-Stelle im Nahkauf schließt.

In Dahlbruch ergibt sich eine Änderung im Filialnetz der Deutschen Post: Am 31. Dezember wird die Deutsche-Post-Stelle im Nahkauf schließen. Das teilte Martina Hamann, Leiterin der Wirtschaftsförderung, im Infrastrukturausschuss der Stadt Hilchenbach mit.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Doch es gibt Ersatz: Ab dem 10. Januar wird der Getränkemarkt Stenger einen Deutsche-Post-Standort einrichten. „Damit ist die Versorgung in Dahlbruch gesichert“, so Martina Hamann. Es müsse nur eine „kleine Vakanz“ durch andere Standorte in Hilchenbach überbrückt werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland