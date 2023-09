Der Funkmastbetreiber Vantage Towers aus Düsseldorf errichtet Nordrhein-Westfalens ersten nachhaltigen Mobilfunkmast aus Holz in Neunkirchen

Mobilfunk Deutschlands höchster Holz-Funkmast steht in Neunkirchen

Wiederstein. Der scheidende Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann freut sich: Die Gemeinde wird „Vorreiter für eine nachhaltigere Digitalisierung“.

Der Funkmastbetreiber Vantage Towers aus Düsseldorf errichtet Nordrhein-Westfalens ersten nachhaltigen Mobilfunkmast aus Holz in Neunkirchen. Der rund 40 Meter hohe Ecopol-Mast soll voraussichtlich im Frühjahr 2025 im Neunkirchener Ortsteil Wiederstein am Rande der Bahnstrecke Neunkirchen-Burbach errichtet werden und damit erstmalig breitbandigen Mobilfunk in der Region ermöglichen.

Standort an der Bahnstrecke Burbach-Neunkirchen

Der Holzmast ist dabei so konzipiert, dass er von mehreren Mobilfunknetzbetreibern genutzt werden kann. Hergestellt wird der Ecopol-Mast vom finnischen Unternehmen Ecotelligent. Vantage Towers hat im Vorfeld gemeinsam mit der Gemeinde Neunkirchen verschiedene Standortalternativen hinsichtlich der funknetzplanerischen Eignung und der bautechnischen Erschließung überprüft. Dabei erfüllte ein Gemeindegrundstück alle relevanten Kriterien, um den Neunkirchener Ortsteil Wiederstein sowie die angrenzende Bahnstrecke optimal mit Mobilfunk zu versorgen

Um den langfristigen Betrieb der Infrastruktur zu garantieren, hat sich die Gemeinde Neunkirchen entschieden, dem Funkmastbetreiber das Grundstück zu marktüblichen Konditionen zum Verkauf anzubieten. Der Kaufvertrag wird voraussichtlich im Oktober unterzeichnet. Durch ihre Bauweise aus nachwachsendem und wiederverwertbarem Holz haben die Ecopol-Sendemasten laut Hersteller einen deutlich geringeren CO-Fußabdruck als Funkmasten aus Stahl oder Beton.

Erster Holzmast in Nordrhein-Westfalen

Christian Hillabrant, CEO bei Vantage Towers: „Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind bei Vantage Towers keine Gegensätze, sondern gehen Hand in Hand. Ich freue mich, dass wir nun auch einen Holzmast in Nordrhein-Westfalen bauen. Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist ein Musterbeispiel dafür, wie der Mobilfunkausbau im ländlichen Raum gelingen kann.“ Dr. Bernhard Baumann, Neunkirchens Bürgermeister: „Unsere Gemeinde bekommt endlich schnellen Mobilfunk und ist mit dem ersten Holzmast in NRW gleichzeitig Vorreiter für eine nachhaltigere Digitalisierung. Zudem können wir mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks Investitionen für unsere Gemeinde tätigen.“

Vantage Towers hat im Mai mit einem 30 Meter hohen Ecopol-Tower den deutschlandweit ersten Mobilfunkmast aus Holz im rheinland-pfälzischen Bechtolsheim errichtet. In Neunkirchen soll nun deutschlandweit erstmals die 40-Meter-Variante des Holzmastes zum Einsatz kommen.

