Deuzer Hauptschulgebäude ist verkauft – Kita zieht 2024 ein

Deuz. Die Stadt Netphen hat den Altbau der ehemaligen Hauptschule Deuz verkauft. Noch im Sommer soll mit einem Teilabriss begonnen werden.

Die Stadt Netphen hat die ehemalige Hauptschule Deuz verkauft. Die Investoren-Gesellschaft aus Netphen und deren Geschäftsführer Steffen Reppel wollen daraus einen vielfältigen Wohn- und Betreuungskomplex machen. So soll die alte Schule in eine moderne Kindertagesstätte und bezahlbare Wohnungen revitalisiert werden.

Kita-Provisorium am Freibad bald vorbei

Die Investoren planen zunächst in dem Gebäudeteil mit dem ortsbildprägenden Turm den Umbau zu einer Kindertagesstätte mit bis zu vier Gruppen. Dieser Schritt wird nicht nur die Eltern entlasten, sondern auch den Kindern qualitativ hochwertige Betreuung in einer sicheren, integrativen Umgebung ermöglichen. Schon in diesem Sommer plant die Investoren-Gesellschaft den ersten Teilabriss. Träger der Kita wird der DRK Kreisverband sein. Mit der Fertigstellung der Kita wird Ende 2024 gerechnet; dann wird der aktuelle Standort der DRK-Kita-Wunderland, die am Freibad in Pavillons untergebracht ist, in die neuen Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Deuz umziehen können.

Bedarf an erschwinglichem Wohnraum

Der rechte Teil des Gebäudes wird in moderne Wohnungen umgewandelt. Mit Blick auf den Bedarf an erschwinglichem Wohnraum in der Region wollen die Investoren sicherstellen, dass die neu entstehenden Wohnungen sowohl den besonderen Charakter und die Architektur des Gebäudes bewahren, als gleichzeitig auch zeitgemäße Wohnstandards erfüllen. Nach der Revitalisierung erfüllen sowohl die Kindertagesstätte wie auch die Wohnungen nachhaltig die hohen Energiestandards der Bundesregierung. Planung und Durchführung erfolgt durch das beauftragte Architekturbüro „Archifaktur“ aus Lennestadt. Die beiden Turnhallen sowie die Vereinsräumlichkeiten der Tischtennisabteilung des TuS Deuz 1945 bleiben im Besitz der Stadt Netphen und sind von den Umbaumaßnahmen nicht betroffen.

Hauptschule ist 2015 ausgezogen – danach Unterkunft für Geflüchtete

Die Hauptschule war 2015 mit ihrem letzten Jahrgang nach Netphen gezogen und danach aufgelöst worden. Danach wurde das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Der 2002 errichtete Erweiterungsbau der Hauptschule ist der benachbarten Grundschule zugeschlagen worden. Ursprünglich hatte die Verwaltung den Altbau komplett abreißen lassen wollen. Nun wird zumindest der älteste Bauteil mit dem Glockenturm von 1951 stehen bleiben. Teilweise abgerissen wird der 1973 in Betrieb genommene Erweiterungstrakt. Deuz hatte die letzte von ursprünglich drei Hauptschulen in Netphen. Vorher wurden die Hauptschulen in Netphen (heute: Gymnasium) und Dreis-Tiefenbach (heute: DRK) geschlossen.

Der Altbau der ehemalien Hauptschule Deuz soll stehen bleiben. Foto: Steffen Schwab / WP

