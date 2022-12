Die besten regionalen Geschenkideen aus dem Siegerland

In Kathreiner’s Kaffeerösterei in Siegen gibt es zahlreiche Geschenkideen für die Weihnachtszeit.

Siegen. Auf der Suche nach den letzten Weihnachtsgeschenken? – Hier finden Sie die besten lokalen Geschenkideen kurz vor Weihnachten aus dem Siegerland.

Bevor ab dem kommenden Samstag die Weihnachtsfeiertage in den meisten Haushalten der Region Besinnlichkeit einkehren lassen, stehen bei vielen Siegerländern noch stressige Tage an. Geschenke müssen besorgt, Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiertage getroffen werden. Geschenkideen gibt es dabei viele. Doch wie sieht es eigentlich mit regionalen Produkten direkt aus dem Siegerland aus? In unserer Übersicht stellen wir Geschenkideen direkt aus dem Siegerland vor:

Jeffel-Senf aus dem Siegerland

Ein einzigartiges Naturprodukt ist der Siegerländer Jeffel-Senf. Auf der Internetseite des Herstellers heißt es: „Jeffel Senf ist ein Stück Siegerland. Er ist einzigartig im Geschmack, ein Naturprodukt, welches mit Sorgfalt von Hand hergestellt und in ein schlichtes, stilvolles Glas befüllt wird!“

Bestandteile der Delikatesse sind sind unter anderem nichtentöltes Gel- und Braunsenfmehl, Branntweinessig und Salz. Das Senfmehl bezieht der Hersteller von einer 1922 gegründeten Ölmühle. Durch die besondere Herstellung mit Branntweinessig und Salz ist der Jeffel-Senf auch ohne Zugabe von Konservierungsstoffen rund ein Jahr haltbar.

>>> Weitere Informationen und Möglichkeiten, den Jeffel-Senf zu bestellen, finden Sie hier <<<

Kathreiner’s Kaffeerösterei in Siegen

Judith und Björn Kathreiner betreiben die Kathreiner´s Kaffeerösterei in Siegen-Seelbach. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk mit dem Anspruch „Regionalität“ hat, ist auch in der Kathreiner Kaffeerösterei richtig. Die Inhaber rösten ihren Kaffee aus aller Welt direkt vor Ort in Siegen-Seelbach und bieten verschiedene Kaffeemischungen und Espressi an.

Vom Produkt können sich Kunden zudem direkt vor Ort im Café der Rösterei überzeugen. Dort bietet das Inhaber-Paar Judith und Björn Kathreiner zum Kaffee auch leckeren Kuchen.

>>> Weitere Informationen und Möglichkeiten, Kathreiner’s Kaffee zu bestellen, finden Sie hier <<<

Spirituosen der Brennerei Birkenhof

EIne Besuchergruppe in einer Lagerhalle der Brennerei Birkenhof im Westerwald. Foto: MGV Liederfreund Beddelhausen

Ein echter Klassiker unter dem Weihnachtsbaum sind im Siegerland auch Spirituosen aus der Brennerei Birkenhof im Westerwald. Die Destillerie bietet viele verschiedene Schnäpse und Brände an, darunter Rum, Korn, Whisky oder Liköre. Die Brennerei bietet verschiedene kulinarische Höhepunkte. Auf der Internetseite des Unternehmens lassen sich die Details der verschiedenen Spezialitäten gut überblicken.

>>> Weitere Informationen und Möglichkeiten, Spirituosen der Brennerei Birkenhof zu bestellen, finden Sie hier <<<

Spirituosen der Brennerei „4 Hasen“

In der Brennerei „4 Hasen“ gibt es besonders schmackhafte Spirituosen. Foto: Lars Heidrich

Die kleine Brennerei „4 Hasen“ in Hilchenbach bietet seit Jahrzehnten feine Liköre, Geiste und Schnäpse im Siegerland an. 20 bis 30 Flaschen täglich schafft es die kleine Brennerei derweil nur zu brennen, um den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Auf seiner Internetseite wirbt das Unternehmen vor allem für seine experimentellen Geiste: Von klassischem Himbeergeist bietet die Brennerei auch Bananengeist, Aprikosengeist oder Mangogeist an.

Verkaufsschlager sind auch der Gin sowie der Absinthe der Destillerie. Besonderheit dabei: während der Destillation setzt die Brennerei auf traditionelle Verfahren der Gleichstromdestillation. „Dabei entstehen in schonender Brennweise, ganz langsam, ohne übertriebene Technik vielschichtige und komplexe Destillate“, heißt es auf der Homepage der Brennerei.

>>> Weitere Informationen und Möglichkeiten, Spirituosen der Brennerei „4 Hasen“ zu bestellen, finden Sie hier <<<

Der Siegberg-Gin

Christian Klein , Sinje und Guido Müller (von links) mit dem Siegberg-Gin. Foto: Hendrik Schulz / WP

„Aus den Tiefen des Waldes“ lautet der Slogan, den die Urheber Christian Klein, Sinje und Guido Müller mit ihrem Produkt verbinden. Eine Bürogemeinschaft aus drei PR-Angestellten kam 2020 auf die Idee, dass Siegen doch einen Gin haben müsse. Ohnehin erfreut sich der Wacholder in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit – das ist nicht nur im Siegerland so. Auch deshalb kam das Trio auf die Idee, einen Gin zu kreieren, der „auch nach Siegen schmecken“, müsse, wie es auf der Internetseite des Siegberg-Gins heißt.

Gebrannt wird der Wacholder ebenfalls in der Brennerei „4 Hasen“ in Hilchenbach. Besondere Geschmackskomponente: Die Fichtenspitze. „Wir haben einen bereits bestehenden Gin mit der Fichtenspitze vermählt, so dass unser Gin anders schmeckt, als viele andere Gins. Die Fichtenspitze ist ein wunderbarer Geschmacksträger, die ihr Aroma auch auf den Gin überträgt“, heißt es auf der Internetseite.

>>> Weitere Informationen und Möglichkeiten, den Siegberg-Gin zu bestellen, finden Sie hier <<<

Hierbei handelt es sich um eine Auflistung der Redaktion. Sollten Sie weitere Informationen zu regionalen Spezialitäten aus dem Siegerland haben, kontaktieren Sie uns gerne via E-Mail an siegen@westfalenpost.de oder telefonisch unter 0271/23237-30

