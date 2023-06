Hilchenbach. Publikum und Programm perfekt, das Sommer-Wetter auch. Zufriedener könnte Kultur-Pur-Chef Jens von Heyden mit Pfingsten auf dem Giller nicht sein

65,000 Menschen haben die 31. Auflage des Festivals Kultur Pur am Pfingsten auf dem Giller erlebt – so sonnig und sommerlich wie lange nicht mehr. „Einfach überragend“, freut sich Festivalleiter Jens von Heyden, „ein Festival, bei dem alles stimmte.“

„Ich war ja erst ein bisschen skeptisch“, gesteht Jens von Heyden noch am Samstagnachmittag. Dass die Zeltaufbauer bei elf Grad vor sich hin gefröstelt haben, ist ja erst ein paar Tage her. Und dann noch sechs Anläufe, um die Theaterzelte überhaupt richtig zu platzieren – der markierte Mittelpunkt, der von Kultur Pur zu Kultur Pur überleben soll, ist diesmal anscheinend bei Kanalbauarbeiten draufgegangen. Nun aber: strahlend blauer Himmel, Picknickdecken auf der Wiese, in den Sand gesteckte Sonnenschirme und kleine Zelte wie am Strand.

Von Wegen Lisbeth bei Kultur Pur- Viel mehr als eine Vorband Von Wegen Lisbeth bei Kultur Pur- Viel mehr als eine Vorband Die Band „Von Wegen Lisbeth“ dürfte vor allem das junge Publikum bei Kultur Pur 2023 angesprochen haben. Foto: Kai Osthoff

„Feel like Summer“, singt Kamrad im kleinen Zelt – der 26-Jährige zieht auch das ganz junge Publikum in seinen Bann, nachdem „Von wegen Lisbeth“, die aus einer Schülerband hervorgegangene Indie-Pop-Band schon am Abend zuvor die ganz große Party gefeiert hat. „Silbermond“, der Mega-Top-Act des Festivals, ist da schon zehn Jahre älter. Alpenrocker Hubert von Goisern, der gerade seinen 70. gefeiert hat, ist mit seinem Publikum gereift – oder umgekehrt? Jedenfalls gibt es nun, anders als 2015. bei ihm Sitzplätze im großen Zelt. Der Bogen ist jedenfalls geschlagen zu allen Generationen. Und sommerlich ist die Stimmung irgendwie überall. „Summertime“ heißt schließlich auch der Konzertabend mit der Philharmonie Südwestfalen.

Umsonst und draußen bei Kultur Pur: Mehr geht nicht

Da gehört schon Ehrgeiz dazu, sich in eine Telefonzelle zu zwängen. Der Rekordin der Teledisko liegt bei acht Leuten – so viele schaffen es auch an diesem Wochenende: Sie harren bei „Engel“ von Rammstein aus. Neben den vielen festen Stationen – in das „Kino“ in einem Caravan zwängen sich zehn Leute – sorgen über die Tage 49 Veranstaltungen umsonst und draußen für Abwechslung, plus ein Mundharmonika-Workshop, zu dem Holger Daub in den Wald entführt. „Mehr Programm geht gar nicht“, sagt Patrick Zöller, der Vize von Jens von Heyden im Kulturbüro. Apropos Wald: Der ist über weite Flächen weg und wächst gerade erst nach – die neue Kulisse bleibt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was die drei Musiker der Pop-Band ClockClock indes nicht davon abhält, sich nach dem Konzert in eben jenem Wald doch noch zu verlaufen.

Silbermond- Legenden der deutschen Pop-Szene bei Kultur Pur Silbermond- Legenden der deutschen Pop-Szene bei Kultur Pur Der „Top-Top-Act“ des Kultur-Pur-Festivals war 2023 wohl die Band Silbermond. Mit mehr als sechs Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den „Legenden der deutschen Pop-Szene“, so Festivalleiter Jens von Heyden. Foto: Kai Osthoff

Am Sonntagmittag zeigt TomTom, das Navigationsgerät für Autofahrer, Stau und zehn Minuten Verzögerung in der Gillerbergstraße an. Tatsächlich wird es schon kurz nach 14 Uhr rappelvoll. Wer mit dem Auto kommt, kann nur noch ganz oben am Skihang parken und hat von dort einen nicht ganz kurzen Fußmarsch über die Ginsberger Heide vor sich. Mit elektrischer Verstärkung bezwingen Radfahrerinnen und Radfahrer den Berg und überholen den Stau. Sie bekommen erst unten ein Problem: Auch die beiden Fahrradparkplätze sind voll. „Das ist wie im Parkhaus“, sagt Uwe Limper – erst wenn einer rausfährt, kann wieder einer rein.

Zuschauerzahlen Die Top Acts in diesem Jahr:

Circus Baobab: 850

Beitzels Comedy-Gipfel: 400

Hubert von Goisern: 1400

Von Wegen Lisbeth: 700

ClockClock| Kamrad: 900

Philharmonie Südwestfalen: 1400

Lord of the Lost: 900

Silbermond: 2700

40 Fingers: 480



Die Besucherzahlen der letzten Jahre:

2015: 61.000

2016: 40.000

2017: 68.000

2018: 58.000

2019: 61.000

2022: 52.000

Uwe Limper hat in Hilchenbach ein Fahrradgeschäft und bietet hier oben zusätzlich zum kostenlosen Parkplatz auch kostenlosen Service an. Carolin Lerchner, die bei der Stadt Hilchenbach arbeitet, ist auch mit dem Bike gekommen: Das gibt Punkte beim gerade begonnenen Stadtradeln. Viele hier kommen mit hochwertigen Bikes an, oft über den Arbeitgeber geleast: „Eine tolle Sache“, sagt die Hilchenbacherin. Die 200 Getränkegutscheine für die ersten 200 Radfahrer bei Kultur Pur sind schnell vergeben – kaum auszumalen, sie alle würden noch, wie 2019 und davor, ihre Bikes am Zaun anketten müssen. Uwe Limper ist, sagt er, „für fast alle Fälle“ ausgestattet. Hier mal eine aufgegangene Fahrradkette schließen, dort einen Platten flicken, die Bremse reparieren, ein Schutzblech befestigen. Und auch die zwölf Ladegeräte, die der Hilchenbacher Fahrradhändler auf den Giller mitgenommen hat, sind gefragt. Irgendwo muss die Energie für die Gebirgstour ha herkommen. „Danke für Ihre Arbeit“, sagt jemand, der wieder ins Tal aufbricht.

Schatten im Wald und Schlangen überall bei Kultur Pur

„Mit der schwarzen Hose wird’s aber ganz schön heiß am Arsch“, stellt eine Besucherin schon kurz nach der Ankunft fest. Überall Schlangen: vor der Teledisko, vor dem Fuß-Flipper, vorm Frozen-Joghurt-Stand, eigentlich überall, wo es etwas zu essen und zu trinken gibt. Auch die „Crepes bei Krebs“ sind wieder da, mit vergrößertem Stand – die zweite Generation nach Rainer Krebs, der Orchesterwart bei der Philharmonie war, bevor er und Ehefrau Heide sich mit einen Sarasani-Zirkuswagen auf Tour gingen. Festivalgründer Wolfgang Suttner, der sich nun unters Publikum mischt, hat ihn hier erlebt. Und Georg Klein, der langjährige Organisationschef mit dem Beinamen „Fitzcarraldo vom Giller“ auch – als Rentner kommt Klein nun immer mit dem Wohnmobil, um Kultur Pur einfach nur noch zu genießen.

Siegen- Fans feiern Hubert von Goisern bei Kultur Pur 2023 Siegen- Fans feiern Hubert von Goisern bei Kultur Pur 2023 Hubert von Goisern tritt bei Kultur Pur 2023 auf. Die Show ist Teil seiner Tour „Neue Zeiten/Alte Zeiten“. Foto: Kai Osthoff

Ein bisschen Schatten spendet der Wald, etwas ruhiger geht es rund um die Ginsburg zu, wo für Speis und Trank in einem schönen Biergarten bestens gesorgt ist. Zumindest dann, wenn nicht gerade die Schlossberg-Raubritter mit großer Kinderschar im Gefolge um das „Vermächtnis der Ginsburg“ streiten. Wer aber nun zu Silbermond will, muss sich doch sputen: Die Ersten belagern den Einlass am großen Zelttheater schon zwei Stunden vor Konzertbeginn. „Auf! Auf“ wird ihr erstes Stück heißen.

