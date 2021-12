Die Ernte der Hetzer wird in Kreuztal eingefahren

Die Grablichter-Aktion macht wütend. Den Kreuztaler Ärzten wünscht Steffen Schwab die sichtbare Solidarität der Anständigen.

Wenn man, wie ich, selbst dank der Hilfe Kreuztaler Ärzte seinen Booster schnell und unkompliziert bekommen hat, könnte man weinen vor Wut. Da sind Hausärzte, unterstützt von ihren Praxisteams und Ehrenamtlichen über ihren sowieso fordernden Dienst hinaus nahezu jedes Wochenende im Einsatz, um uns mit allen Kräften aus dieser Pandemie herauszuhelfen. Und dann das? Grablichter vor der Haustür?

Ich will gar nicht verstehen, was der oder die Täter gemeint haben könnten. Aber ich sehe, wie die Dämme offensichtlich brechen – befördert von Leuten wie am Samstag in Siegen, die keine Masken tragen wollen, Propaganda gegen das Impfen machen, Schutzmaßnahmen hintertreiben und Ahnungslose aufhetzen. Ein Bündnis der Anständigen wäre jetzt gefragt – und sichtbare Solidarität für all die Ärztinnen und Ärzte, die wie Jan Khalil und Charles Adarkwah für uns da sind.

