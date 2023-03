Die erste Generation ist fertig: Pflegekräfte für alle Fälle

Siegen. 20 neue Pflegekräfte haben als Erste die generalisierte Ausbildung absolviert: Sie sind ebenso fit für kranke Kinder wie für die Altenpflege.

Sie sind die ersten in Südwestfalen, die sich Pflegefachfrauen und -männer nennen: 20 junge Frauen und Männer haben am Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Gruppe ist der erste Jahrgang am Siegener PBZ, der die 2020 neu eingeführte, generalistische Pflegeausbildung meisterte. In der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling feierten die Examinierten schick gekleidet mit Eltern, Freunden und beruflichen Wegbegleitern ihren Erfolg.

65 Wochen Schulbank und mehr als 2500 Praxisstunden

65 Wochen Schulbank und mehr als 2500 Praxisstunden gehören für den Kurs 138 der Vergangenheit an. Bevor die Absolventen ins Berufsleben starten, blickten sie während der Examensfeier auf ihre Ausbildungszeit zurück, die einige Besonderheiten mit sich brachte. Dabei an erster Stelle: Die wohl umfangreichste Reform in der Geschichte der Pflegeausbildung, die je in Deutschland umgesetzt wurde. In der generalistischen Ausbildung werden nämlich die bislang separaten Ausbildungsgänge Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammengefasst. Die Vorteile: mehr Flexibilität, in sämtlichen Pflegeeinrichtungen tätig zu werden – unabhängig von den Lebensaltersstufen der pflegebedürftigen Menschen. Der Generalistik-Abschluss hält die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau / Pflegefachmann bereit, womit die bisherigen Ausbildungsgänge Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege abgelöst wurden.

Unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Ausbildungsordnung starteten die Frauen und Männer des Kurses 138 im März 2020 als erste „Generalistiker“ am Pflegebildungszentrum. Wie gut sie die Herausforderungen gemeistert haben, brachte PBZ-Leiter Frank Fehlauer auf den Punkt: „Auch auf uns Lehrkräfte kam viel Neues zu – vor allem die neu zu organisierenden Abläufe im Unterricht. Es war herrlich zu sehen, welch großes Verständnis ihr für all das entgegengebracht habt, was zu Beginn noch nicht perfekt lief.“ Der Schulleiter zeigte sich erfreut über die guten und sehr guten Leistungen der Absolventen und verabschiedete sie mit den Worten: „Danke für alles, ich bin stolz auf euch.“

Vielfältigere Berufsmöglichkeiten

Von den 20 Examinierten bleiben 18 Absolventen dem Diakonie Klinikum auch in Zukunft treu und den Standorten Siegen (Jung-Stilling) und Freudenberg (Bethesda) weiterhin erhalten. Die Freude darüber brachte auch Verwaltungsdirektor Jan Meyer zum Ausdruck: „Zwar stehe ich vor dem Kurs 138, doch gedanklich könnten Sie auch der Kurs 1 sein – der erste Jahrgang für unsere Pflegeschule und für Südwestfalen mit neuer Berufsbezeichnung und vielfältigeren Möglichkeiten im Pflegejob. Es ist schön, diesen besonderen Anlass mitzuerleben.“ Traurig über den Abschied und gleichzeitig froh über die positive vergangene Zeit zeigte sich Kursleiter Bernhard Schuppener, der zugleich auch stellvertretender Schulleiter. Die Feierstunde schloss Krankenhausseelsorgerin Pfarrerin Bärbel Knecht mit einer Andacht ab. Musikalisch begleitet wurde die Examensfeier von Joel Grümbel am Klavier.

Das Examen bestanden haben: Sven Bender (Siegen), Nick Benz (Siegen), Berfu Boz (Neunkirchen), Julia Eisenbraun (Siegen-Eiserfeld), Filip Gomer (Siegen-Eisern), Franziska Hermann (Siegen), Lara Hildebrandt (Kreuztal-Kredenbach), Dorkas Hoffmann (Mudersbach), Aileen Jost (Wilnsdorf-Flammersbach), Karolin Kazimierczak (Bad Berleburg), Amina Khali (Siegen), Max Langenbach (Siegen), Hannah Linnert (Freudenberg), Angelika Meus (Siegen-Geisweid), Katharina Moll (Wilnsdorf-Oberdielfen), Lara Oerter (Wilnsdorf-Wilden), Anna Pohlandt (Bad Berleburg), Lajla Risljanin (Siegen), Simon Rosenbauer (Katzwinkel) und Emilie Rosenthal (Siegen-Bürbach).

