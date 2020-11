Die Fotos zum Jubiläum: Irmgarteichen von oben

Im Vorfeld des Jubliäums „750 Jahre Irmgarteichen“ wurde von den Veranstaltern der Kontakt zum Quadrocopter-Pilot Matthias Vitt hergestellt.

Der Maschinenbaustudent aus dem Siegerland ist bereits im Auftrag von mehreren ansässigen Firmen, Verbänden und Privatpersonen unterwegs gewesen, um Bilder von Landschaften oder Gebäuden aufzunehmen. Seine modulare Eigenbau-Drohne hat er mit der Zeit immer weiter ausgebaut, so dass sie den steigenden Ansprüchen angepasst wurde. Das kleine summende Fluggerät, ausgestattet mit GPS und drehbarer Weitwinkelkamera, ermöglicht faszinierende Perspektiven aus der Luft.

Fotos können bestellt werden

In Rücksprache mit dem Ordnungsamt Netphen konnten in den Sommermonaten des letzten Jahres zahlreiche Luftaufnahmen von Irmgarteichen und Umgebung erstellt werden. Erste Kontaktabzüge wurden dem Festausschuss bei Sitzungen präsentiert, die schönsten ausgewählt. Ein Verkauf dieser Bilder war eigentlich für die geplanten Festtage vorgesehen, die aufgrund der Covid19-Pandemie abgesagt werden mussten.

Interessierte können sich nun die Aufnahmen im Schaukasten des Pfarrbüros Irmgarteichen und am Info-Stand für Vereine am Dorfbrunnen ansehen. Die Luftaufnahmen in der Größe 30 x 45 Zentimeter sind für 10 € erhältlich. Sondergrößen können nach Absprache bei Matthias Vitt oder Heinrich Bruch erworben werden. Kontakt: Matthias Vitt, 0176/569 986 42, Heinrich Bruch: 02737/9 36 94.

