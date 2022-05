Fernseh-Show Höhle der Löwen: Hans Ranke aus Siegen nun in 1000en Märkten

Siegen. Torsten Schuh findet in der Vox-Show einen Investor für sein Startup „Hans Ranke“: Gleich zwei Investoren wollen den Siegener haben.

Gründer Torsten Schuh präsentiert vegane Bio-Fertiggerichte von „Hans Ranke“ auf Vox

Der Fernseh-Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ ist eine spannende Erfahrung für den 31-Jährigen

Nach der Ausstrahlung geht das Siegener Produkt in tausenden Märkten in den Handel

Gleich zwei „Löwen“ haben um Torsten Schuh gebuhlt: Der Siegener Startup-Unternehmer ist am Montagabend, 9. Mai, in der Vox-Sendung aufgetreten und hat einen Investor für seine Firma „Hans Ranke“ gesucht. Wie berichtet bietet Schuh ein hochwertiges, veganes Fertiggericht auf Hülsenfrüchte-Basis an – und konnte überzeugen.

„Es war wirklich angenehm“, berichtet der 31-jährige Siegener über seinen TV-Auftritt. Er stellte sich den Fragen der potenziellen Investoren, konnte auf alles gut und sinnvoll antworten, „ich habe mich nicht verhaspelt und bin seriös aufgetreten“, freut er sich. „Sie haben gemerkt: Ich weiß, wovon ich rede.“

Carsten Maschmeyer und Georg Kofler wollten nicht – aber zwei andere umso mehr

Carsten Maschmeyer und Dr. Georg Kofler fanden sein Konzept interessant, probierten die Couscous-Gerichte von „Hans Ranke“, winkten dann aber ab. Dagmar Wöhrl hingegen schmeckte es sehr gut, aber sie habe schon in ein ähnliches Unternehmen investiert – blieben Ralf Dümmel und Nils Glagau. 75.000 Euro für 20 Prozent Unternehmensanteile war Torsten Schuhs Angebot, beide gingen mit – und versuchten, den Jungunternehmer zu überzeugen, versuchten sogar, ihn mit zusätzlichen Angeboten für sich zu gewinnen. „Ich war schon hin- und hergerissen“, sagt der Siegener, „beide sind sympathisch und beide konnten mir einen Mehrwert bieten.“ Glagau mit seinen Investments in Nahrungsergänzungsmittel, Dümmel mit seiner Vertriebskraft.

„Es war wirklich angenehm“, sagt Torsten Schuh über seine Präsentation vor den Investoren auf Vox. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Dass Maschmeyer und Kofler sich als erste zurückziehen würden, hatte Torsten Schuh vermutet. In dem Moment dachte er aber trotzdem: „Hoffentlich geht das nicht so weiter.“ Als Glagau und Dümmel sich gegenseitig hochschaukelten: Große Erleichterung. Bislang hat Torsten Schuh seine Fertiggerichte neben dem eigenen Online-Shop über rund zehn regionale Supermärkte vertrieben – wenn es dann vom einen Tag auf den anderen 1000 werden: „Krass“, sagt der Gründer. Ralf Dümmel bot ihm sogar noch mehr. Schuh überlegte kurz: „Ralf, wir machen das Ding.“ Ein riesiges Glücksgefühl sei das gewesen, als ihm bewusst wurde: Jetzt hat er nicht nur sein Produkt vor einem Millionenpublikum gezeigt, enorm an Bekanntheit zugelegt – jetzt ist ein richtiger Profi bei Torsten Schuh eingestiegen, von dem „Hans Ranke“ enorm profitieren kann. „Ich habe die ganze Zeit mit einem großen Grinsen dagestanden“, sagt der 31-Jährige.

Hans Ranke aus Siegen – von einem auf den anderen Tag im Handel

Seit der Aufzeichnung ist einiges passiert. Alles muss vorbereitet werden, damit nach der Ausstrahlung der Sendung am nächsten Tag das Produkt auch wirklich in der Breite verfügbar ist. Die Verträge wurden geschlossen, „dann geht es direkt in die Umsetzung“, berichtet Torsten Schuh. Vom Ein-Mann-Unternehmen wurde er zum 400-plus-Ein-Mann-Unternehmen, „Ralf Dümmel hat eine Firmenstruktur für jeden Bereich“, sagt Schuh, „für jeden Bereich Experten, die auf einen zukommen.“ Seit der Aufzeichnung hatte er auch immer wieder Kontakt mit dem Investor, vor allem für strategische Fragen.

Webseite und Onlineshop, Vertrieb und Produzentensuche, vom Glas auf Zelluloseverpackung, nachjustieren beim Geschmack, Vorbereitung der weiteren Marketingkampagne – alles wurde vorbereitet, damit von einem auf den anderen Tag der Schalter umgelegt werden konnte. Denn am Ende entscheiden die Kunden: Die müssen es nicht nur sehen und erwägen, „Hans Ranke“-Produkte zu kaufen – es muss ihnen auch so gut gefallen, dass sie es wieder und wieder kaufen. „Es kommt darauf an, nachhaltig zu überzeugen“, sagt der Gründer. Die Aufmerksamkeit durch „Die Höhle der Löwen“ und das Investment Ralf Dümmels sei ein gewaltiger Bonus auf dem Weg „Hans Ranke“ am Markt zu etablieren.

Torsten Schuh aus Siegen hat mit „Hans Ranke“ noch einige Pläne

„Ein irres Gefühl, immer noch“, sagt Torsten Schuh. In dem einen Jahr seit der Aufzeichnung sei so viel passiert, zu sehen, wie die intensive Vorbereitung auf einen Schlag umgesetzt wird – „atemberaubend“. Jetzt hofft Torsten Schuh, dass seine gesunden Fertiggerichte auch wirklich bei den Kunden ankommen – und er weiter expandieren kann. Die Gerichte weiterentwickeln, das Sortiment ausweiten, vom Startup zum kleinen und irgendwann auch mittelständischen Unternehmen werden, mit eigenen Büros und Beschäftigten. „Ich hab’ Bock, ein junges, lockeres Unternehmen zu leiten“, sagt der Siegener.

„Hans Ranke“ passe gut in die Zeit, „die Leute achten verstärkt darauf, was sie essen“, immer mehr Menschen legen wert auf nachhaltige, ausgewogene Ernährung, verzichten auf Fleisch. Seine Philosophie, dass die Gerichte, die auf Hülsenfrüchten basieren, alle Nährstoffe erhalten, dass alles natürlich und mit hoher Qualität produziert wird.

