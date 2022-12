Dilldappen-Karikatur Nummer von Matthias Kringe zum vierten Advent am Sonntag, 18. Dezember.

Karikatur Dilldappen: Eiskalt in den vierten Advent

Unsere Siegerländer Lieblingsfabelwesen feiern wieder Advent: Die Dilldappen. Hier gibts die neue Karikatur aus der Feder von Matthias Kringe:

Manchmal gehen Wünsche blitz(eis)schnell in Erfüllung. Den Dilldappen, die mit Heizkosten nichts zu tun haben, sei dieses eiskalte Winterwochenende gegönnt – danach ist auch für Kartoffeläcker Tauwetter angesagt. Der Schöpfer der Dilldappen zeichnet auch in diesem Advent wieder für unsere Zeitung neue Episoden aus dem Leben seiner Fabeltiere, die wir an jedem Samstag abdrucken. Wer davon nicht genug bekommen kann: Die Dilldappen-Abenteuer gibt es mittlerweile auch als Youtube-Videos.

Dilldappen-Karikatur Nummer 4 von Matthias Kringe zum vierten Advent am Sonntag, 18. Dezember. Foto: Matthias Kringe

