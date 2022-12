Dilldappen-Heiligabend: Schöne Bescherung im Landregen

Unsere Siegerländer Lieblingsfabelwesen feiern wieder Advent: Die Dilldappen. Hier gibts die neue Karikatur aus der Feder von Matthias Kringe:

Heimatgefühle erwärmen die Herzen der Dilldappen, die verzückt in den Landregen schauen, passend zum Fest und ihrer spartanischer Umgebung mit einer roten Tannenbaumkugel für ihre Verhältnisse fast schon opulent dekoriert. Weiße Weihnachten und ähnlicher romantischer und sentimentaler Kram waren noch nie Sache der Kartoffelfresser mit dem rustikalen Lebensalltag. Matthias Kringe, Karikaturist und Zeichner aus Herzhausen, hat auch in diesem Advent wieder für unsere Zeitung neue Episoden aus dem Leben seiner Fabeltiere gezeichnet, die wir an jedem Adventssamstag und zum letzten Mal nun in der Heiligabend- und Weihnachtsausgabe abdrucken. Wer davon nicht genug bekommen kann: Die Dilldappen-Abenteuer gibt es mittlerweile auch als Youtube-Videos.

Bescherung bei den Dilldappen. Foto: Matthias Kringe

