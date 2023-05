Siegen. Immer weniger Kinder können sich länger und sicher über Wasser halten. Das Bronze-Schwimmabzeichen habe nur jedes vierte Grundschulkind.

Durch mangelnden Schwimmunterricht in der Schule, die Schließung des einzigen Schwimmbads in der Nähe oder die fehlende Zeit haben immer mehr Menschen in ihrer Kindheit eine zufrieden stellende Schwimmausbildung verpasst, so die DLRG-Ortsgruppe Siegen.

„Ich habe eine andere Sportart oder ein anderes Hobby verfolgt“ mögen einige stattdessen sagen, doch man dürfe „Schwimmen können“ nicht einfach mit anderen Sportarten oder Freizeitaktivitäten gleichsetzen, so die Experten: Die Fähigkeit, sich sicher über Wasser halten zu können, sei grundlegend zum Überleben und müsse von jedem Menschen beherrscht werden, da man schon im Kindesalter mehrfach Kontakt mit einem Gewässer habe. Wer das Schwimmen nie gelernt hat, aber trotzdem nicht am Ufer zurückbleiben möchte, begibt sich in ein unvorhersehbares Risiko, heißt es weiter; das sei oftmals auch ein Ringen zwischen Sicherheit und sozialer Teilhabe.

DLRG Siegen: Erwachsene lernen Schwimmen nicht mehr so leicht wie Kinder

Nur 42 Prozent aller Kinder im Alter von zehn Jahren hätten mindestens das Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) und gelten damit als sichere Schwimmer. Über alle Grundschulkinder hinweg seien es sogar nur 24 Prozent. Hinzu komme, dass durch Corona ein großer Stau in der Ausbildung entstanden ist, der in Kombination mit mangelnden Wasserflächen auch bei der DLRG zu langen Wartelisten geführt habe.

Dabei sei gerade im Kindesalter die Schwimmausbildung so wichtig. Zum einen, damit jeder Mensch so früh wie möglich ein sicherer Schwimmer ist. Es habe sich aber auch gezeigt, dass Erwachsene die Schwimmbewegungen nicht mehr so einfach lernen können wie Kinder, so die DLRG. Psychischer Druck durch die Außenwelt sowie durch traumatische Ereignisse im Zusammenhang mit Wasser könnten das Thema überschatten.

Das Seepferdchen sei lediglich ein Motivationsabzeichen und bedeute nicht, dass das Kind sicher schwimmen könne, so die Experten. Frühestens beim Bronzeabzeichen zeige das Kind, dass es sich länger und sicherer über Wasser halten kann. Die DLRG rät Eltern daher, ihre Kinder stets zu beaufsichtigen.

