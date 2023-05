Dorfplatz Buschhütten mit Wasserspiel und Boulderwand

Buschhütten. Es geht los: Der Bau des Dorfplatzes Buschhütten beginnt, im Mai 2024 soll alles fertig sein. Darauf können sich die Buschhüttener freuen:

Auf dem Gelände des weitgehend ungenutzten und brachliegenden Sportplatzes in Buschhütten soll der neue Dorfmittelpunkt entstehen. „Mit dem symbolischen ersten Spatenstich kann nun die Umsetzung des Projektes gestartet werden und ein multifunktionaler Treffpunkt für die Gemeinschaft geschaffen werden“, teilt die Stadt Kreuztal mit.

Bereits 2017 wurden erste Ideen zur Gestaltung einer neuen Ortsmitte in Buschhütten im Rahmen des „Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes“ (IKEK) formuliert, nachdem der ursprüngliche Ortsmittelpunkt um eine stattliche Linde herum mit dem Aldi-Markt überbaut worden war: Ziel ist es, einen attraktiven Dorfmittelpunkt mit Aufenthaltsflächen für alle Generationen im Quartier zu schaffen. Alsbald wurde ein entsprechender Vorentwurf bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht, um Fördermittel aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier NRW 2020“ zu beantragen. Mit dem positiven Bescheid im Sommer 2020 konnten die Planungen verfeinert und weiter vorangetrieben werden.

Baumhain, Streetballfeld und Raum für Veranstaltungen

Zentrales Element des neuen Dorfplatzes wird ein Baumhain, der als natürlicher Schattenspender attraktive Aufenthaltsflächen mit zahlreichen Sitzgelegenheiten bietet. „Ein Wasserspiel, das insbesondere in den Sommermonaten für Abkühlung sorgt, bildet einen Anziehungspunkt in der Mitte des Platzes“, heißt es in der Mitteilung der Stadt, „die neue großzügige Platzfläche mit angrenzenden Stufen und barrierefreier Rampenanlage zur Turn- und Festhalle schafft viel Raum für unterschiedlichste Veranstaltungen; nicht zuletzt auch für den alljährlichen Triathlon. Neben Aufenthalts- und Veranstaltungsflächen soll auch der sportliche Charakter des Areals erhalten und auf moderne Art und Weise betont werden.“ Unter anderem durch Einbeziehung des ungenutzten vierten Tennisplatzes des angrenzenden Vereins wird dazu eine neue Kleinsportanlage mit 75-Meter-Laufbahn und Sprunggrube sowie ein Streetballfeld errichtet. Im Innenhof der Turn- und Festhalle entsteht zudem eine Boulderwand.

Ein Rasenhügel und eine Picknickwiese sorgen neben den Freizeitflächen und dem befestigten Platz für eine lockere Grünflächengestaltung. Geschwungene Spazierwege laden zum Schlendern ein und sorgen für eine attraktive Erschließung des Areals. Neben der neuen Dorfplatzgestaltung erhält auch der Gießpfannenplatz an der Ecke Alte Schulstraße eine Neugestaltung: Mit neuen Sitzmöglichkeiten aus einem Baumstamm-Mikado und zusätzlichen Ruhebänken wird der bedeutsame Platz zu einem attraktiven Aufenthaltsort aufgewertet.

Stadt Kreuztal investiert 2,5 Millionen Euro

Die Planungen des Projektes hat die Firma BauPlan Ingenieure aus Siegen übernommen. Die gestalterische Umsetzung erfolgt durch Vlam Gartengestaltung aus Siegen, während sich Loos Bauunternehmung aus Freudenberg um die vordere Verrohrung des Mattenbachs sowie andere Tiefbauarbeiten kümmert. Die Bauzeit wird rund ein Jahr in Anspruch nehmen; die Fertigstellung ist für Mai 2024 geplant. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro und werden mit Mitteln der Städtebauförderung aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier NRW 2020“ in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro bezuschusst. Der Dorfplatz wird neben der Turn- und Festhalle entstehen. Der Sportplatz selbst wird durch eine Investorengemeinschaft der Firma Runkel, der Sparkasse und der Stoppacher Ingenieurgesellschaft ein Wohnviertel errichtet.

Infos zum Projekt: www.kreuztal.de/leben-in-kreuztal/stadtplanung/neue-ortsmitte-buschhuetten/

