Drei Jahre Baustelle: Ab Freitag freie Fahrt durch Deuz

Der Kreisel in der Deuzer Ortsmitte ist bereits im Spätsommer fertig geworden. pel.

Deuz. Im Frühjahr muss zwar noch einmal gesperrt werden – ansonsten aber ist endlich wieder freie Fahrt durch Deuz möglich.

Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Deuz liegen in den letzten Zügen. Neben dem Ausbau der Kölner Straße hat Straßen NRW am Knotenpunkt mit der Marburger Straße und der Albert-Irle-Straße einen neuen Kreisverkehr errichtet. Außerdem sind die beiden Brücken über Sieg und Werthe instandgesetzt worden.

Bevor die restlichen Arbeiten erfolgen können, geht die Baustelle ab Freitagmittag, 10. Dezember, in eine Winterpause und wird für den Verkehr freigegeben. Die Umleitungsstrecke über die Waldstraße und der provisorische Kreisverkehr auf der Feuersbacher Straße werden zurückgebaut. Im Frühjahr wird die noch fehlende Asphaltdeckschicht eingebaut. Dafür ist erneut eine Vollsperrung an einem Wochenende notwendig.

