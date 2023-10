DRK-Kinderklinik in Siegen: Examensfeier für Kliniknachwuchs

Siegen. Die Nachwuchskräfte im Pflegeberuf und die Medizinischen Fachangestellten der DRK-Kinderklinik Siegen haben nun ihren Abschluss gefeiert.

Jedes Jahr aufs Neue steht bei der DRK-Kinderklinik Siegen ein ganz besonderes Ereignis an – nun war es wieder soweit: Die Examensfeier für die Nachwuchskräfte im Pflegeberuf sowie die Medizinischen Fachangestellten. Auch diesmal feierte das interdisziplinäre Leitungsteam der DRK-Kinderklinik Siegen zusammen mit 21 jungen Menschen und ihren Angehörigen deren bestandenes Examen bzw. die abgeschlossene Ausbildung im großen festlichen Rahmen in der Turnhalle des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ).

Der von Jacqueline Nawroth geleitete Kurs des Bildungsinstitutes für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen, kurz BiGS, „konnte von den optimalen Ausbildungsbedingungen in einer der größten und modernsten Pflegeschulen in NRW profitieren“, heißt es in einer Mitteilung der Kinderklinik. Der Kurs selbst war der erste Kurs der – im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung – das Wahlrecht zwischen Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung Pädiatrie oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft hatte. Alle Auszubildenden haben sich bewusst dazu entschieden, die Spezialisierung im Bereich der Kinderkrankenpflege wahrzunehmen. „Und trotz erschwertem Start 2020 mit Homeschooling und einem erstem Orientierungseinsatz unter erschwerten Bedingungen hat sich für die jungen Menschen doch alles zum Guten hin entwickelt“, schreibt die Kinderklinik. Das gilt so natürlich auch für die drei Medizinischen Fachangestellten, die parallel praxisnah in der Ambulanz der Abteilung Kinderchirurgie sowie den weiteren Fachbereichen der DRK-Kinderklinik Siegen und dem MVZ Wellersberg ausgebildet wurden.

Um ihre berufliche Zukunft müssen sich die 21 jungen Menschen mit diesen Abschlüssen keine Sorgen machen: Da Fachkräfte im Gesundheitswesen sehr gesucht sind, sehen die jungen Menschen einer perspektivenreichen Zukunft mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten entgegen. Sechs jungen Pflegekräfte haben aufgrund der besonders guten Noten (1,9 oder besser) zudem das Anrecht auf eine Begabtenförderung in Form eines Weiterbildungsstipendiums durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die weitere Karriereschritte ermöglicht.

Klinikgeschäftsführer Carsten Jochum bedankte sich bei allen Beteiligten der Klinik und des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe Südwestfalen dafür, dass die Ausbildung in Siegen mit persönlichem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz erfolgt. Die zentrale Praxisanleiterin der Kinderklinik, Anke Penz, Vertreterin der Leitungen im Bereich der Pflege, lobte die Motivation und das Durchhaltevermögen der jungen Menschen.

Nun haben wieder 27 junge Menschen eine Ausbildung zur Fachpflegekraft mit Vertiefung Pädiatrie an der DRK-Kinderklinik Siegen angefangen, fünf junge Medizinische Fachangestellte bereits im August. Für den zusätzlichen Ausbildungsbeginn im April 2024 stehen noch Azubi-Plätze für Schnellentschlossene zur Verfügung.

