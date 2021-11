Siegen. In Siegen will das DRK „weg vom Image des tristen Kleiderladens“. Das Geschäft in der Hammerstraße präsentiert sich deshalb nun mit Vintage-Flair.

Seit 2002 bereits besteht der Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes in der Hammerstraße, mitten im Quartier Hammerhütte. Am Freitag und Samstag wurde ein wenig gefeiert. Nicht das bevorstehende „20-Jährige“ allerdings, sondern die Wiedereröffnung nach einer Woche Schließung. In aller Schnelle sei das Ladenlokal zugeblieben, erklärt Susanne El Hachimi-Schreiber, die als Ehrenamtskoordinatorin des DRK für den reibungslosen Ablauf zuständig war – und sehr zufrieden mit dem wirkt, was seit Freitag in Sachen Inneneinrichtung entdeckt werden kann.

Wie vorgesehen, haben sich die 65 Quadratmeter Verkaufsfläche in eine Mischung aus Bekleidungsgeschäft und gemütlichem Wohnzimmer verwandelt. „Wir wollten weg vom Image des tristen Kleiderladens“, sagt Susanne El Hachimi-Schreiber. Dazu habe es nicht einmal aufwendige Mittel und teure Möbel gebraucht. Sie fanden sich in einer Wohnungsauflösung, waren noch gut erhalten und sorgen im Geschäft im Haus Hammerstraße 10 für eine ganz eigene Atmosphäre, die das Stöbern nach Second-Hand-Sachen noch einmal so angenehm machen.

Siegen: DRK-Kleiderladen in der Hammerstraße für alle Second-Hand-Fans offen

Nicht nur Kleidung übrigens, auch kleinere Haushaltsgegenstände sind im Angebot, etwa Bügeleisen. 15 ehrenamtliche Helferinnen und zwei Hauptamtliche kümmern sich um den Laden, der längst nicht nur von Menschen aus dem Quartier genutzt werde, ist an diesem Freitagnachmittag zu erfahren. Obwohl die Wiedereröffnung erst für 16.30 Uhr geplant ist, wird schon lange davor an den Ständen und Tischen geschaut, die ob des guten Wetters auch in der gesperrten Straße aufgebaut wurden. Dazu gibt es Kaffee, Kuchen und Reibekuchen.

Am Wiedereröffnungstag des DRK-Kleiderladens in der Hammerstraße sind auch vor dem Haus Verkaufsstände aufgebaut. Die Nachfrage ist groß. Foto: Michael Kunz

Gut erhaltene und günstige Kleidung, manchmal sogar neue Ware, für alle Menschen, die sparsam leben müssen oder wollen, auch Studenten und solche, die sich gern „Vintage“ kleideten. Landrat Andreas Müller nutzt dieses Wort und spricht auch gleich von einem „Vintage Store“ mit guter Ware und fairen Preisen, für den zu werben es sich lohne. Er ist in seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender des DRK zur Wiedereröffnung gekommen, mit Vorstand Dr. Martin Horchler, und beschäftigt sich sehr interessiert mit der Einrichtung und den Menschen.

Siegen: DRK-Kleiderladen hilft Menschen in akuter Not mit kostenloser Erstausstattung

Vor allem Oberbekleidung und Schuhe machten den Schwerpunkt aus, erfährt er dabei und dankt allen, die sich für das Projekt einsetzten. Die auch mit darauf achten, für Menschen mit Bezugsschein oder in akuter Not eine kostenlose Erstausstattung herauszugeben. „Wir freuen uns übrigens gern über weitere Ehrenamtliche“, wirft Susanne El Hachimi-Schreiber ein und betont dabei lächelnd vor allem die männliche Variante.

Geöffnet ist der DRK-Kleiderladen jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 14 Uhr. Ab November ist am Donnerstag erweitert von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit gegeben, einzukaufen. Und ab sofort auch jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr.

