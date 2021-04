DRK Siegen-Wittgenstein: Viele Aufgaben in der Corona-Krise

Siegen-Wittgenstein. Testen, begleiten, beim Einkauf helfen: Die Ehrenamtlichen des DRK bieten im Kreis Siegen-Wittgenstein Unterstützung während der Pandemie an.

Etwa 11.000 kostenlose Corona-Bürgertests haben die Teams in den elf eigenständigen Testzentren des DRK-Kreisverbands Siegen-Wittgenstein im ersten Monat seit Inbetriebnahme durchgeführt. Etwa 65 Testergebnisse fielen positiv aus, das sind rund 0,59 Prozent, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. „Aber nicht nur das Testen der Bürger beschäftigt die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in Siegen-Wittgenstein“, heißt es weiter.

Das erste DRK-Testzentrum im Kreisgebiet eröffnete am 18. März, zehn weitere eigenständige Einrichtungen folgten. „Mittlerweile kann man sich an 14 verschiedenen Standorten von DRK-Mitarbeitern testen lassen“, schreibt der Kreisverband. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer sind nicht nur für die Tests an sich im Einsatz, sondern wirkten auch an Planung, Organisation und Aufbau der Zentren mit.

Siegen-Wittgenstein: DRK-Helfer begleiten Hilfsbedürftige ins Impfzentrum in Eiserfeld

Darüber hinaus bietet das DRK hilfsbedürftigen Personen an, sie ins Impfzentrum zu begleiten. In Zusammenarbeit mit der Corona-Hotline des Kreises hat das DRK bisher mehr als 110 Anfragen zu Fahrten ins Impfzentrum koordiniert und mehr als 90 Impftermine begleitet. Die Menschen, die auf die Hilfe des DRK angewiesen sind, seien dankbar, dass die Helferinnen und Helfer sie nicht nur zu Hause abholen und zum Impfzentrum nach Eiserfeld fahren, sondern ihnen auch während der gesamten Zeit begleitend zur Seite stehen.

„Durch die negativen Berichterstattungen zum Impfen sind viele ältere Menschen verunsichert und nervös vor der Impfung“, sagt Kreisrotkreuzleiter Stefan Bassil. Die einfühlsamen Helferinnen und Helfer „können in diesem Moment eine wichtige emotionale Unterstützung sein“. Teilweise fahren die Ehrenamtlichen vom Siegerland bis nach Wittgenstein, um Menschen zum Impfzentrum zu bringen, und wieder zurück. „Für eine Impf-Fahrt kann man dann schon mal 4 bis 5 Stunden unterwegs sein“, sagt Stefan Bassil.

Siegen und Umgebung: DRK kauft für Menschen in Quarantäne ein

Außerdem sind während der dritten Corona-Welle so viele Menschen in Quarantäne wie nie zuvor. „Wenn diese Menschen keine sozialen Netzwerke haben oder der gesamte Familien- und Bekanntenkreis in Quarantäne ist, brauchen sie Hilfe dabei, Lebensmittel zu besorgen“, berichtet Lisa Quinney, Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbands.

Hier gibt’s Hilfe Auf schnelltestungen-drksiwi.de können Bürgerinnen und Bürger einen Termin zur kostenlosen Schnelltestung vereinbaren. „Dabei ist zu beachten, dass man keine Symptome haben darf“, erklärt die stellvertetende Kreisrotkreuzleiterin Petra Trogisch. „Hat man die bekannten Symptome, sollte man sich bei seinem Hausarzt melden.“ Unter der Corona-Hotline des Kreises (0271/333-1120) können sich Menschen melden, die für den Weg ins Impfzentrum Eiserfeld Hilfe benötigen.

Das DRK habe während der gesamten Corona-Zeit derartige Hilfegesuche vermittelt. „Allein in diesem Jahr sind wir für rund 20 Familien ehrenamtlich einkaufen gegangen.“ Die lokalen Supermärkte reagierten bisher auf spezielle Wünsche des DRK unkompliziert und hilfsbereit, betont Lisa Quinney. Wenn es sich beispielsweise ergäbe, dass einmal kein Rotkreuzler den Einkauf machen könne, „dann helfen uns die Supermarktmitarbeiter und wir holen die Einkäufe ab und bringen sie den Menschen, die in Quarantäne sind“.

DRK-Helferinnen und -Helfer müssen viele Dinge unter einen Hut bringen

Hilfeleistungen fänden in ganz Siegen-Wittgenstein Hand in Hand statt. Dabei seien die Ehrenamtler massiv eingespannt. „Neben Familie und Beruf schmeißen sie Testzentren, gehen für andere einkaufen und fahren Menschen ins Impfzentrum“, sagt der Rotkreuzbeauftragte Bernd Wilbert Müller. „Dieses Engagement für andere Menschen ist unheimlich motivierend und schlichtweg eine logistische und menschliche Meisterleistung.“

Das DRK in Siegen-Wittgenstein hat nach eigenen Angaben außerdem im vergangenen Jahr über mehrere Monate das Gesundheitsamt bei Corona-Abstrichen unterstützt, Schutzmaterialien transportiert und Pflegeheimen während der Feiertage bei Abstrichen der Besucher geholfen – unter anderem.

Wer das DRK aktiv unterstützen möchte, kann sich auf ehrenamt-ist-ehrensache.de oder bei Lisa Quinney, Tel. 0271/3 37 16-41 15, informieren.