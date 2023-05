Drohne mit Kamera wird Kitze vor qualvollem Tod bewahren

Die von der Jagdgenossenschaft Holzhausen finanzierte Drohne mit Wärmebildkamera wird an die Feuerwehr und an die Holzhausener Jägerschaft übergeben.

Holzhausen. Die Drohne mit Wärmebildkamera wird in Holzhausen auch bei Personensuchen und Waldbränden hilfreich sein.

Eine von der Jagdgenossenschaft Holzhausen finanzierte und vor einem Monat bestellte Drohne mit Wärmebildkamera konnte jetzt an die Freiwillige Feuerwehr Holzhausen und an die Holzhausener Jägerschaft übergeben werden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Bereits seit 2020 hat die Jagdgenossenschaft Überlegungen angestellt, in Kooperation mit ihren Jagdvertragspartnern und den örtlichen Jagdausübungsberechtigten zur Wildtierrettung insbesondere von Rehkitzen eine Drohne in Kombination mit einer Wärmebildkamera anzuschaffen. Die Jagdgenossenschaft Holzhausen hat die Finanzierung für die Anschaffung einer Drohne mit dem erforderlichen Zubehör übernommen, die in einer Kooperation mit dem Löschzugeinheit Holzhausen der Feuerwehr und der örtlichen Jägerschaft zur Anwendung kommen soll. Die Feuerwehr kann damit ihre Einsatzmöglichkeiten bei der Personensuche und der Lokalisierung von Waldbrandherden erweitern. Die Holzhausener Jäger erhalten damit die Möglichkeit, insbesondere den Rehnachwuchs bei der Frühjahrsmahd in den über 350 Hektar großen Grünflächen in Holzhausen rechtzeitig zu finden und ihn in Sicherheit zu bringen.

+++ Lesen Sie auch: Kreisjägerschaft im Interview: „Wir sind keine Tiermörder“+++

Rechtzeitig zur Mähzeit

Jagdvorsteher Ulrich Krumm: „Ein gutes Beispiel für eine effektive dörfliche Zusammenarbeit. Und dazu noch eine sinnvolle Verwendung von Mitteln der Jagdgenossenschaft. Damit ist sichergestellt, dass die Drohne rechtzeitig zur Mähzeit von Mai bis Juli zum Einsatz kommen kann.“ Die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde liegt vor. Wer in den nächsten Wochen Drohnen über die Wiesen und Felder im Holzhausener Land sieht, muss also nicht besorgt sein: Die Jägerschaft Holzhausen sucht dann mit der neuen Drohne nach Kitzen, die sich in den Wiesen und Feldern versteckt halten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland