Dutenbach: Hier vergibt Wilnsdorf acht neue Bauplätze

Bürgermeister Hannes Gieseler stellt das zukünftige Neubaugebiet „Dutenbach“ in Rinsdorf vor

Rinsdorf. Wer in dem kleinen Baugebiet im Rinsdorf zum Zuge kommt, hängt von den im Vergabeverfahren erzielten Punkten ab.

In Flammersbach „Auf dem Damm“ stehen schon die ersten Häuser, es sind Handwerker auf den Grundstücken unterwegs und ein Kran zieht ein Haus nach dem anderen hoch.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Was dort langsam Gestalt annimmt, ist für das neue Projekt in Rinsdorf auch in Sichtweite. Im Moment ist die große Wiese oberhalb der Straße „Im Dutenbach“ und unterhalb des Waldrandes noch leer, im Sommer soll sich das aber schon ändern.

Vor allem für junge Familien mit Kindern

Insgesamt acht Grundstücke umfasst das Neubaugebiet „Dutenbach“, die ab dem Sommer dieses Jahr erschlossen werden sollen. Hierfür braucht es noch die Zustimmung des Bauausschusses, der nächste Woche Donnerstag, am 22. März, zusammenkommt. Nach dem anschließenden Ausschreibungsverfahren, können die Kanal- und Straßenbauarbeiten beginnen.

+++ Lesen Sie auch: Grundschule Wilnsdorf: Inzwischen kostet Neubau 25 Millionen +++

Genau wie in Flammersbach wird es auch in Rinsdorf eine Vergaberichtlinie geben, wenn es um die Bewerbung der Grundstücke geht. Dadurch sollen junge Familien mit Kindern bei der Auswahl ihrer zukünftigen Heimat unterstützt werden. Zusätzlich können weitere Pluspunkte mit besonders ökologischen Baustandards gesammelt werden. Einen weiteren Vorteil gibt es für diejenigen, die vorher schon in der Gemeinde Wilnsdorf gewohnt haben.

Weitere Infos zu den aktuellen und geplanten Neubaugebieten in der Gemeinde Wilnsdorf stehen hier.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland