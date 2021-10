Eckmannshausen: Nervende Baustellen-Ampel wird abgebaut

Eckmannshausen. Die Fahrt durch Eckmannshausen ist seit Sommer eine harte Geduldsprobe. Spätestens ab Samstag hat Netphen eine nervige Baustelle weniger.

Die Arbeiten an der Dreisbachbrücke in Eckmannshausen können voraussichtlich am Freitag abgeschlossen werden. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit.

An der Brücke im Zuge der L 728 wurde seit Juni gearbeitet. Die Gesimse der Stützwände und die Stahlgeländer wurden erneuert, außerdem ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Netphen der Gehweg entlang der Stützwände erneuert worden.

Seit Juni lange Staus in drei Richtungen

Für die Dauer der Arbeiten war eine Ampelregelung notwendig, die für lange Rückstaus in Richtung Dreis-Tiefenbach, Herzhausen und Unglinghausen sorgte. Spätestens ab Samstag, 30. Oktober, sei der Bereich „wieder ohne Einschränkungen befahrbar“, verspricht der Landesbetrieb.

