Eichen. Mit einigen Stunden Verspätung werden die gewaltigen Brückenträger über die Bahngleise in Eichen am Wochenende in ihre finale Position gehoben.

32 Meter lang, 44 Tonnen schwer und millimetergenau in Position zu bringen: Beim zweiten Wochenendeinsatz an der Brückenbaustelle Eichen hatten die Fachleute bei der Installation der ersten Brückenträger über die Bahngleise diverse Herausforderungen zu meistern. Das gelang – wenn auch mit etwas Verspätung.

Die meisten Vorbereitungen waren in den Wochen zuvor abgeschlossen worden. Am Freitagabend rollten die ersten vier Schwertransporte in Eichen an, wurden auf dem Gelände von Thyssen Krupp in Stellung gebracht und auf die Montage vorbereitet. Für die Fahrer war der Transport alles andere als ein Kinderspiel – immerhin galt es unter anderem, die mit der Ladung insgesamt 39 Meter langen und rund 90 Tonnen schweren Schwertransporter um Kurven zu lenken. Die Brückenträger wurden von der Firma Stahlbau Magdeburg gebaut, wie Bauüberwacher Lars Fürt h erläuterte.

Eichen: 380-Tonnen-Schwerlastkran hebt Brückenträger in die Höhe

Im Vorfeld waren rechts und links der Bahngleise Behelfsständer errichtet worden, auf denen die Brückenträger erst einmal montiert wurden, bis die eigentlichen Träger mit den Widerlagern gegossen wurden. „Nur zwischen Freitag und Montagmorgen ruhte der Bahnverkehr über die DB-Gleise – denn nur in diesem Zeitfenster können die Träger eingebaut werden“, sagte Projektleiter Christoph Klappert vom Landesbetrieb Straßen NRW.

Es lief aber nicht ganz so, wie Planer gehofft hatten. „Um 10 Uhr am Samstagmorgen sollte der erste Brückenträger von einem 380-Tonnen-Schwerlastkran angehoben und aufgesetzt werden, aber auf den Behelfsträgern fehlten noch einige Abstandsstützen“, sagte Lars Fürth. Lothar Kiank, Bauleiter der Stahlbaufirma Magdeburg, hatte geplant, dass vier der Brückenträger bis zum späten Samstagnachmittag aufgesetzt sein sollten. Die Montage des ersten Trägers verschob sich aber auf 13:30 Uhr. Mit gut sechs Stunden Verspätung hob der Schwerlastkran schließlich kurz nach 16 Uhr den erste Brückenträger an und schwenkte ihn an den vorgesehenen Platz.

Arbeiten an der Brückenbaustelle in Eichen laufen bis in die Nacht

Nachdem der erste Träger-Koloss saß, mussten noch drei weitere eingebaut werden. Wegen der Verspätung am Vormittag zogen sich die weiteren Montagearbeiten unter Flutlicht bis 1 Uhr in der Nacht hin. In der Zwischenzeit waren die beiden letzten Schwertransporte mit den verbliebenen Trägern auf dem Weg nach Eichen und trafen am frühen Sonntagmorgen ein. Diese wurden schließlich am Nachmittag eingebaut.

Insgesamt neun Millionen Euro sind für die gesamten Baumaßnahmen vorgesehen. Im April kommenden Jahres sollen die Brückenarbeiten fertig sein. Anschließend geht es an die Erneuerung des Straßenabschnitts sowie der Kreuzungsbereiche Hagener Straße / Eichener Straße.

