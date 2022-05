Ein Archiv für die Sorgen der Menschen in Siegen

Alberta Niemann (links) und Jenny Kropp sind das Künstlerinnen-Duo „FORT“ aus Berlin und die ersten „Artists in Residence Siegen“: Sie werden für ein Jahr an der Uni Siegen lehren und ein Werk für den öffentlichen Stadt-Raum schaffen.

Siegen. Die Sorgen der Siegener sollen Grundlage eines Kunstwerks werden. Zwei Künstlerinnen aus Berlin kümmern sich – dank des Programms „AIR Siegen“.

Die Kunst soll dazu beitragen, Universität und Stadtgesellschaft enger zusammenzubringen: Die Uni Siegen nimmt ihr 50-jähriges Bestehen zum Anlass, um in Kooperation mit dem Museum für Gegenwartskunst (MGK) das Programm „Artist in Residence Siegen“ (AIR Siegen) zu starten. Die Idee: Künstlerinnen und Künstler kommen in die Stadt, lehren an der Uni und entwickeln Werke und Projekte für den öffentlichen Raum. Den Anfang macht das Künstlerinnen-Duo „FORT“ aus Berlin.

AIR Siegen „soll die Verbindung zwischen den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Öffentlichkeit stärken“, ist dazu in einer Mitteilung erläutert. Passend zum Motto „Siegen. Wissen verbindet“, unter dem der großangelegte Umzug zweier weiterer Fakultäten in die Innenstadt steht, „wird es in den kommenden Jahren den Ausbau des Innenstadt-Campus der Universität und den damit verbundenen städtebaulichen Entwicklungsprozess begleiten“.

Siegen: Kunst soll den Menschen in der Stadt die Universität näher bringen

Jährlich wird in diesem Rahmen eine Künstlerin oder ein Künstler beziehungsweise eine Gruppe eingeladen, um in Siegen ein Vorhaben im öffentlichen Raum umzusetzen. „Mit unterschiedlichen Formaten soll der dabei entstehende Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst in die Stadtgesellschaft hineingetragen werden“, schreibt die Uni. „‘Artist in Residence Siegen‘ ist ein extrem spannendes Projekt, welches die sehr schöne und für alle Beteiligten gewinnbringende Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern der Region mit ‚ihrer‘ Universität noch einmal besonders pointiert“, sagt Rektor Prof. Holger Burckhart. „Letztlich kommt zusammen, was genuin zusammengehört: Kultur und Wissenschaft inmitten gelebter Gesellschaft.“

Eine „einzigartige Verbindung zwischen Museum für Gegenwartskunst Siegen, Universität und Öffentlichkeit“ verspricht sich MGK-Leiter Thomas Thiel von AIR. Das Projekt fördere den Austausch von Kunst und Wissenschaft, „bindet die Stadtgesellschaft ein und wird eine gegenwärtige Perspektive auf Siegen entwickeln, auf die ich mich sehr freue“. Auch Schirmherrin Isabel Pfeiffer-Poensgen, bis zur neuen Regierungsbildung noch nordrhein-westfälische Ministerin für Kultur und Wissenschaft, ist von dem Konzept überzeugt. „Das neue Residenz-Programm kann Vorbildcharakter für engagierte Nachahmer in ganz Nordrhein-Westfalen haben“, betont die Politikerin. „Städtisches Leben, Kunst und Wissenschaft verzahnen sich hier sehr gewinnbringend und treten miteinander in einen intensiven Austausch.“ Dies sei gerade vor dem Hintergrund von „Siegen. Wissen verbindet“ eine „vielversprechende Entwicklung“.

Schirmherrin und Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen gemeinsam mit Thomas Thiel (links, Direktor des Museums für Gegenwartskunst) und Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor Uni Siegen). Foto: Uni Siegen

„AIR Siegen“: Künstlerinnenduo FORT aus Berlin macht den Auftakt

„Artist in Residence Siegen“ richtet sich an etablierte Künstlerinnen, Künstler und Kollektive insbesondere aus den Bereichen Bildende Kunst, Film, Performance, Literatur und Architektur. Voraussetzungen sind ein ausgewiesenes Interesse am öffentlichen Raum, an gesellschaftlichen Diskursen, sowie an einem transdisziplinären Austausch zwischen Kunst und Wissenschaft, wie die Uni darlegt. Über die jeweiligen künstlerischen Arbeitsvorhaben hinaus übernehmen die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler pro Semester einen Lehrauftrag an der Uni Siegen. Ihr Schaffen wird darüber hinaus von öffentlichen Veranstaltungen wie Vorträgen oder Podiumsdiskussionen begleitet.

Mehr Publikum „Artist in Residence Siegen“ schreibt „die lange Kooperation der Universität und des Museums für Gegenwartskunst fort“, betont die Uni. „Durch die enge Zusammenarbeit möchten die Kooperationspartner sich noch stärker zur Stadt hin öffnen und weitere Publikumskreise ansprechen.“ Finanziell unterstützt wird „AIR Siegen“ von der Christa-und-Dieter-Lange Stiftung.

Nominiert und ausgewählt werden die Künstlerinnen und Künstler von einem internationalen externen Beirat und einer lokalen Fachjury, heißt es weiter. Für das erste Residenzjahr 2022/23 ist es das 2008 gegründete Künstlerinnenduo FORT: Die Alberta Niemann (geboren 1982 in Bremen) und Jenny Kropp (geboren 1978 in Frankfurt/Main) wurden bereits mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Ihr Werk umfasst Skulptur, Installation, Performance, Video und Fotografie und wurde unter anderem im Kunstverein Hamburg, dem KW Institute of Contemporary Art Berlin und dem MOCA Museum of Contemporary Art in Taipei gezeigt. Die Künstlerinnen leben und arbeiten in Berlin.

Siegen: künstlerisches Sorgen-Archiv soll Grundlage für Kunstprojekt werden

„Die Art und Weise, wie FORT sich mit den Dingen des alltäglichen Lebens beschäftigen“, habe die Fachjury überzeugt, heißt es in der Begründung: „Architektonische Elemente und Gegenstände des urbanen Raums dienen als Mittel ihrer subtilen und humorvollen Eingriffe, die das scheinbar Vertraute plötzlich andersartig erscheinen lassen.“ Im Rahmen von „AIR Siegen“ möchten FORT sich über den Zeitraum eines Jahres mit den Sorgen der Siegenerinnen und Siegener beschäftigen, wie den Ausführungen zu entnehmen ist: „Unter anderem mit Anzeigen in unterschiedlichen Medien und einem eigens für das Projekt geschaffenen Ort treten sie mit der Öffentlichkeit in Kontakt.“ Zusammen mit Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern möchten sie so ein „künstlerisches Sorgen-Archiv“ entwickeln, das Basis für ein Kunstwerk im öffentlichen Raum sein soll.

Weitere Informationen zum Programm „Artist in Residence Siegen“ gibt es auf air-siegen.de

