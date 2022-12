Ein Buggy für Til: Behinderter Junge hat starke Unterstützer

Gernsdorf. Til ist elf Jahre alt und hat schon viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Ein Buggy könnte seinen Alltag besser machen. Aber es gab Hindernisse.

Rebecca und Christian aus Gernsdorf waren glückliche Eltern, als vor elf Jahren ihr Sohn Til zur Welt kam. Doch Til hat es seit seiner Geburt schwer: Er ist mit einer „Spina bifida“ – im Sprachgebrauch „offener Rücken“ genannt - auf die Welt gekommen, unter den angeborenen Körperbehinderungen eine der häufigsten.

Im Alter von acht Monaten kamen ein Herzstillstand, eine Epilepsie sowie geistige Behinderung hinzu. Til musste reanimiert werden. Ebenso hatte sich bei ihm ein Wasserkopf entwickelt. In den ersten beiden Lebensjahren verbrachte Til mehr Zeit im Krankenhaus als zu Hause. Über 20 Mal musste er überwiegend am Kopf operiert werden. „Unser Til hat in seinem Leben schon sehr viel Mist erlebt, dennoch ist er glücklich und zufrieden. Till hört und versteht auch alles und ein Lächeln von ihm entschädigt vieles“, sagt seine Mutter.

Mit der Krankenkasse auf Kriegsfuß

Nun steht die Familie vor einem erneuten Problem: Sie muss über 6000 Euro für einen Buggy aufbringen damit die Eltern mit ihrem Sohn, der Pflegegrad 5 hat, auch mal ohne den schweren Rollstuhl raus können. Auf ihre Krankenkasse zählen sie dabei nicht. „Wir haben ständig Probleme. Selbst als Til neue orthopädische Schuhe brauchte, hat sie die Übernahme der Kosten verweigert.“ Um den Konflikt nicht weiter anzuheizen, wollen Tils Eltern nicht mit Namen und Foto in die Zeitung. Zumal Til nun starke Unterstützer hat: Die aus Wilgersdorf stammenden Langstreckenläuferin und vielfach nationale Laufmeisterin Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Karl-Heinz Müller vom Oldie-Club Wilgersdorf sowie der Firma PFB aus Niederfischbach haben Spenden beschafft.

Prominente Klassenkameradin

Zufällig kam vor zwei Jahren zwischen Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Tils Mutter ein Kontakt über Instagram zustande, denn Sabrina und Tils Vater Christian sind zusammen in Wilgersdorf zur Schule gegangen. So standen dann Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Tils Mutter Rebecca weiter in Kontakt, bis Sabrina die Familie in Gernsdorf besuchte. „Und wie der Zufall es will, habe ich für die Kundenzeitschrift der Firma PFB aus Niederfischbach, ein Spezialist für Scan- und Barcodelösungen, ein Interview gegeben. Dabei erwähnte ich, dass ich das Honorar nicht für mich behalten wolle, sondern die Firma solle den Betrag für einen Spendenzweck nutzen.“ Nämlich für Til und den Buggy. „Unsere Firma hat sich schon immer für wohltätige Dinge eingesetzt und gespendet“, sagt PFB-Geschäftsführer Bert Jansen bei einem Treffen im Gästehaus Wilgersdorf.

Oldie-Club und Dorfgemeinschaft schließen sich an

Abgewickelt wurde die Spende über 2500 Euro über den Oldie-Club-Wilgersdorf mit ihrem Vorsitzenden Karl-Heinz Müller. Auch der Oldie-Club zeigte sich spendabel und machte weitere 500 Euro locker. Sabrina Mockenhaupt-Gregors Ehemann Kay, der in Stuttgart eine Steuerkanzlei hat, steuerte ebenfalls 1000 Euro bei. In einem Telefonat zwischen Karl-Heinz Müller und dem Gernsdorfer Ortsvorsteher Jürgen Keller teilte dieser mit, dass die Gernsdorfer Ortsgemeinschaft weitere 500 Euro beisteuert. Nun fehlt nicht mehr viel, bis der Buggy bei dem für Til zuständigen Sanitätshaus bestellt werden kann. „Bürgerinnen und Bürger die Til unterstützen möchten, können dies gerne per Überweisung tun“, sagte Karl-Heinz Müller vom Oldie-Club-Wilgersdorf.

Spendenkonto: Oldie-Club-Wilgersdorf, Sparkasse Siegen, IBAN: DE10 4605 0001 0058 5226 40, BIC: WELADE D1 SIE, Verwendungszweck „Til“. Spendenquittungen können ausgestellt werden.

