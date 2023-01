Ein Dezember der Extreme: Wetter von eisig kalt bis lauwarm

Siegen. Wärme- und Kälterekord nur wenige Tage auseinander: 28 Grad Temperaturunterschied gab es im Dezember in Siegen. Und die ersten Eistage 2022.

„Der Dezember 2022 war im Schnitt eigentlich ein durchschnittlicher Monat“, ist Willi Bürgers Fazit nach Auswertung der Wetterdaten der Station an der Realschule Oberes Schloss. Allerdings fiel der Kälteeinbruch im Mitteldrittel mit sieben Eistagen auf – und das warme Ende mit einer neuen Dezember-Rekordtemperatur von 15,4 Grad an Silvester.

Die Durchschnittstemperatur im Dezember betrug 2 Grad. Das liegt 0,2° über dem 30-Jahre-Durchschnitt (1971-2000) von 1,8°, aber 0,1° unter dem wärmeren Schnitt von 2,1° (Zeitraum 1991-2020). Zum Vergleich: Der Dezember 2015 lag bei 6,6°, der Dezember 2010 bei -3°.

-7,8 Grad im Tagesschnitt, Tiefsttemperatur minus 13,2 Grad

Der wärmste Tag war der 31. mit 14,1° im Schnitt, die Monatshöchsttemperatur wurde am 31. mit 15,4° gemessen. Das ist ein neuer Wärmerekord an der Station für den Monat Dezember, so Willi Bürger. Der kälteste Tag war der 17. mit -7,8° im Tagesschnitt. Die Tiefsttemperatur wurde am 17. mit -11,9° gemessen und am Boden am 16. und 18. mit -13,2°. Im Dezember gab es insgesamt 14 Frosttage mit Temperaturen zeitweise unter 0°, davon sieben Eistage mit Temperaturen ganztägig unter 0°, den ersten im Jahr 2022. Normalerweise sei mit 13,3 Frost- und 3,1 Eistagen zu rechnen.

Der Niederschlag im Dezember betrug 104,5 Liter je Quadratmeter und lag damit mit minus 14,5 l leicht unter dem 30-Jahre-Durchschnitt (1971-2000) von 119 l. Damit fielen etwa 88 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Zum Vergleich: Die höchsten Niederschläge gab es im Dezember 1993 mit 282 l/qm, die niedrigsten 1972 mit nur 20 l/qm.

Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 26. mit 17,5 l/qm und am 22. mit 17 l. Die Niederschläge verteilten sich auf 18 Tage. Schnee fiel trotz des Kälteeinbruchs in Siegen nicht, dafür gab es am Morgen des 21. Eisregen, der zu starken Verkehrsbehinderungen führte.

Im Dezember 2022 schien die Sonne in Siegen 39 Stunden

Die höchsten Windgeschwindigkeiten wurden am 28. und 31. mit 19,3 Meter/Sekunde (=69,5 km/h) gemessen, was Windstärke 8 auf der Beaufortskala entspricht. Stärke 8 wurde auch am 29. mit 66,2 km/h erreicht.

In diesem Dezember schien die Sonne 39 Stunden, genauso viel wie im Landes- und Bundesdurchschnitt. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 und 2016 waren es jeweils 69 Stunden, 2017 nur sieben Stunden.

