Netphen ehrt Gerhard Stötzel und benennt Platz nach ihm

Grissenbach. Gebürtiger Grissenbacher Gerhard Stötzel hat Vermächtnis und Persönlichkeit, um mit einem Straßennamen gewürdigt zu werden, so der Bürgermeister.

Der Gerhard-Stötzel-Platz ist benannt: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger waren dabei, als Bürgermeister Paul Wagener und Ortsbürgermeisterin Annette Scholl die neue Station der Stehenden Stadtführung und das Straßennamenschild vorstellten. Paul Wagener sprach von einem „bedeutenden Meilenstein“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Bürgerversammlung hatte den Wunsch geäußert, die Erinnerung an den prominenten Grissenbacher sichtbar zu machen: Gerhard Stötzel war Reichstagsabgeordneter der katholischen Zentrumspartei. „Der Gerhard-Stötzel-Platz wurde nicht nur geschaffen, um eine städtische Fläche zu benennen, sondern auch um das Vermächtnis und die Persönlichkeit von Gerhard Stötzel zu würdigen“, sagte Paul Wagener.

+++ Lesen Sie auch: Netphen ehrt christlichen Gegner des Siegener Judenhassers +++

Bereits vor über 20 Jahren hatte der kürzlich verstorbene Netphener Heimatforscher Ewald Hatzig den Lebensweg des gebürtigen Grisssenbachers nachgezeichnet, der an seinem neuen Wohnort Essen eine erstaunliche Karriere vom Metalldreher zum Reichstagsabgeordneten in Berlin zurücklegt. In Essen-Huttrop gibt es auch schon eine Gerhard-Stötzel-Straße.

+++ Lesen Sie auch: Netphen erinnert: Ein Grissenbacher bietet Krupp die Stirn +++

Das Schild am neuen Gerhard-Stötzel-Platz. Foto: Jürgen Schade

Der 13-jährige Lukas Eling spielte auf der Trompete, der KAB-Chor sang, Thomas Kleber rezitierte aus einer Reichstagsrede des Grissenbachers. Wilfried Lerchstein, der die Initiative zur Benennung des Platzes ergriffen hatte, stellte Gerhard Stötzel vor, der 1835 in Haus seines Onkels Andreas Müller geboren wurde. Er war das älteste von fünf Kindern des dort wohnenden Landwirts und späteren Fabrikarbeiters Tillmann Stötzel und dessen Ehefrau Maria Elisabeth. An der Stelle des Geburtshauses wurde Anfang des 20. Jahrhundert das Ziegenhaus „In der Grissenbach 14“ neu errichtet.

+++ Lesen Sie auch: Netphen: Ein Grissenbacher gegen Krupp und Moltke +++

Nach der Volksschule absolvierte Gerhard Stötzel eine Lehre als Metalldreher und zog spätestens 1861 mit seinen Eltern und den Geschwistern nach Essen. Dort war er Krupp beschäftigt. Der Autodidakt Gerhard Stötzel wurde Anfang der 1870er Jahre Redakteur des christlich-sozialen Blattes „Rheinisch-Westfälischer Volksfreund“. Wiederholt wurde er unter anderem auch für sein mutiges Eintreten gegen Bismarcks Kulturkampfgesetze mit Geld- und Gefängnisstrafen belegt. Als Reichstagsabgeordneter von 1877 bis zu seinem Tod 1905 und als preußischer Landtagsabgeordneter setzte er sich für die Rechte der Arbeiter ein.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland