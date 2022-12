Ein Hektoliter Krombacher für Siegens Lieblingsrestaurant

Die Wahl zu Siegens Lieblingsrestaurant startet am 15. Januar.

Siegen. Gastroguide Siegen sucht auch im Jahr 2023 wieder das Lieblingsrestaurant der Stadt. Für Betriebe und alle, die mitabstimmen, gibt Neuerungen

Die Wahl zu Siegens Lieblingsrestaurant geht in die nächste Runde: Christoph Dücker, Betreiber des regionalen Online-Restaurantführers Gastroguide Siegen, steht in den Startlöchern für die Abstimmung im Januar. Auch dieses Mal gibt’s wieder einige Neuerungen.

Wie in jedem Jahr können die Nutzerinnen und Nutzer auf gastroguide-siegen.de für ihr Lieblingsrestaurant abstimmen. Dabei werden keinerlei Vorgaben zur Auswahl gestellt – jedes Restaurant innerhalb der Siegener Stadtgrenzen (keine Imbissbetriebe, Fast-Food-Restaurants, Bistros, Bars usw.) hat die gleiche Chance und kann die Stammgäste (ab 16 Jahren) motivieren, für ihr Lokal abzustimmen. Los geht es am 15. Januar um 12 Uhr, das Voting läuft bis 12. Februar, 12 Uhr. Siegens Lieblingsrestaurant wird dann zeitnah bekanntgegeben. Das „Gusto Puro“ konnte sich dabei in den vergangenen beiden Jahren durchsetzen.

Was es bei der Abstimmung für Siegens Lieblingsrestaurant zu gewinnen gibt

Wie immer gibt es etwas zu gewinnen: Unter allen, die mitmachen, wird ein Gutschein in Höhe von 40 Euro im Sieger-Restaurant 2023 verlost, außerdem ein hochwertiges Pfannen-Set von AMT Gastroguss (gesponsert von Selgros Siegen) und fünf Trinkflaschen mit Karabiner für Sport und Freizeit.

Und nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lohnt sich das Mitmachen: Die Krombacher Brauerei spendiert dem Sieger-Restaurant, das natürlich auch wieder einen von dieser Zeitung zur Verfügung gestellten Pokal erhält, einen Hektoliter Krombacher Pils.

