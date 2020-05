Die Polizei in Siegen ermittelt: Haben Zeugen den Einbruch in den Elektronikfachmarkt in Burbach beobachtet?

Kriminalität Einbruch in Elektronikfachmarkt in Burbach

Burbach. Auf Laptops hatten es die Einbrecher abgesehen, die in Burbach in einen Elektronikfachmarkt eingedrungen sind.

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 17. Mai, auf Montag, 18. Mai, drangen noch Unbekannte in einen Elektronikfachmarkt an der Jägerstraße in Burbach ein. Durch ein Rolltor gelangten sie in das Lager. Dort stahlen sie von einer Palette originalverpackte Laptops.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Täter verschwanden durch einen Zaun auf das Gelände einer benachbarten Firma. Dort luden sie die Computer vermutlich in einen größeren Pkw, eventuell Kombi.

Hinweise nimmt die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.