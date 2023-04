Symbolfoto Polizei am Dienstag, 18. August 2020. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Ermittlungen Einbruch in Kreuztal: Verdacht des schweren Bandendiebstahls

Kreuztal. Ein Einbrecher-Trio erbeutet im Vodafone-Shop in Kreuztal Telefone und Uhren und flieht. Doch es gibt Videoaufnahmen und Täterbeschreibungen.

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt das Kreuztaler Kriminalkommissariat nach einem Einbruch in einen Vodafone-Shop in der Straße Ziegeleifeld. Die unbekannten Täter erbeuteten dort in der Nacht zu Dienstag (11. April) Handys und Uhren aus der Auslage.

Ersten Erkenntnissen nach lösten die Täter gegen 1.25 Uhr einen Alarm aus. Der Inhaber meldete dies umgehend der Polizei. Bei Eintreffen stellten die Beamten eine zerstörte Haupteingangstür fest. Die drei Einbrecher konnten fliehen. Aufgrund von Videoaufzeichnungen gibt es allerdings Beschreibungen: Alle drei Täter sind männlich, jung und von schmaler Statur. Sie waren dunkel gekleidet. Einer trug ein schwarzes Oberteil mit einem weißen Rechteck inklusive schwarzer Schrift auf der Brust und eine beige Jacke mit einem weißen Emblem auf dem Rücken.

Hinweise an die Polizei in Kreuztal unter 02732/909-0.

