Einbruch in Siegen: Heckenschere, Gartengeräte – alles weg

Siegen Täter dringen in eine Lagerhalle an der Eiserfelder Straße in Siegen ein – und machen Beute. Der Schaden geht in die Tausende.

Unbekannte sind zwischen Montagmittag, 8. Januar, und Dienstagnachmittag, 9. Januar, in die Lagerhalle einer Firma in der Eiserfelder Straße in Siegen eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei öffneten die Täter gewaltsam ein Metalltor und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Gelände. Aus einer Lagerhalle entwendeten sie zwei Heckenscheren und zwei dazugehörige Aufsätze sowie ein Garten-Kombigerät der Marke Stihl.

Polizei Siegen: Beuteschaden geht in die Tausende

Der Beuteschaden liegt laut offiziellen Angaben im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Rufnummer 0271 / 7099-0.

